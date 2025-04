Történelmi válságból próbál meg kilábalni a Boeing - a vámháború ellenszelében

A Boeing közzétette az első negyedéves eredményeit, amelyek felülmúlták a Wall Street várakozásait, ezzel némi stabilitást adva a megpróbáltatásokkal küzdő repülőgépgyártónak, hogy átvészelje a globális kereskedelemben tapasztalható zavarokat.

Boeing: a történelmi válságból való kilábalást megnehezíti a vámháború / Fotó: AFP

A vállalat közleménye szerint a Boeing 2,3 milliárd dollárnyi szabad készpénzt halmozott fel a március 31-én zárult három hónap során - több repülőgépet adott el. Ez jobb eredmény, mint a Bloomberg elemzői konszenzusa által várt 3,4 milliárd dollár.

A részvényenkénti 49 centes veszteség szintén jobb, mint az elemzői várakozások.

A fordulat éve?

A vállalat vezérigazgatója, Kelly Ortberg 2025-öt „a fordulat évének” nevezte, és elmondta, hogy a Boeing jó úton halad a 737 Max típusú, kiemelt jelentőségű utasszállító gép havi 38 darabos termelési csúcsának eléréséhez. Ezt a szintet az amerikai szabályozó hatóságok állapították meg. A cég közölte azt is, hogy engedélyt kér arra, hogy az év későbbi szakaszában havi 42 darabra növelhesse a gyártást, ami segítene visszapótolni a közelmúltbeli sztrájk és a gyártási problémák miatt kimerült készpénzállományt.

Ugyanakkor a Boeing továbbra is erősen kitett a vámháborúnak. Kína a közelmúltban közölte, hogy nem veszi át a megrendelt Boeing gépeket. Ortberg korábban figyelmeztetett arra is, hogy a beszállítók is belekeveredhetnek a kereskedelmi feszültségekbe, ami költségnövekedést és késéseket okozhat a gyártásban. A cég munkavállalóinak küldött lelkesítő levelében azonban Ortberg közölte, hogy az év eleji teljesítmény erős volt, a kereslet nagy, a rendelésállomány pedig 500 millió dollár. Ugyanakkor a cég arra is felhívta a figyelmet, hogy az eredmények „csak a március 31-ig bevezetett vámokat tükrözik”.

A Boeing utoljára 2021 közepén ért el nyereséget, története egyik legrosszabb évéből próbál kilábalni.

A vállalat tavaly év végén egy elhúzódó sztrájkot volt kénytelen elszenvedni, amelyet hónapokon át tartó gyártási zűrzavar és egy felsővezetői átszervezés előzött meg – mindez egy 2024 eleji, majdnem katasztrófával végződő baleset nyomán történt.