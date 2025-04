Ezer megawattal erősödik a magyar erőműpark

Nagy hatásfokú kombinált ciklusú (CCGT) gázüzemű erőmű épülhet Magyarországon a ma aláírt szerződés alapján. A megbízó az MVM Tisza Erőmű Kft., a kivitelező a török Calik Enerji Swiss AG és az olasz Ansaldo Energia S.p.A. Egyúttal ma járt le az a 60 napos határidő, ameddig a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak határozatot kellett hoznia az erőműtársaság tiszaújvárosi egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálatáról és módosításáról, az új erőmű ugyanis egy tizenöt éve leállított, hasonló erőmű telephelyén épül. A kft. birtokában lévő egységes környezethasználati engedély 2025. április 30-ig érvényes.

AZ MVM Tisza Erőmű turbináját az Ansaldo szállítja – a képen egy GT36-os típus / Fotó: Ansaldo

Szuperkéménye lesz a Tisza Erőműnek

A legfeljebb 1000 megawatt teljesítményű erőmű két blokkból áll majd. A blokkok egyedi bruttó beépített elektromos teljesítménye

földgáz tüzelőanyag esetén,

kombinált ciklusban,

névleges üzemállapotban,

legfeljebb 500 megawatt, nettó villamos teljesítménye legalább 430 megawatt lesz a környezetvédelmi engedélyezés adatai szerint. A blokkokhoz egy 60 méter magas hővisszanyerő gőzgenerátoros (HRSG) és egy 40 méteres bypass kémény épül, ezáltal jelentősen nő az erőmű levegőtisztaság-védelmi hatásterülete.

A Calik Enerji fővállalkozóként egymás után építi a többségében gázüzemű erőműveket. A társaság vezető energiaipari vállalatnak számít a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában, Afrikában és a Balkánon.

Egy kézben lehet a karbantartás

A tiszai gáz- és gőzturbinákat az Ansaldo gyártja, az erőmű egyéb részegységeit magyar cégek és partnereik szállítják. Az Ansaldo szerepe azért előnyös – azonfelül, hogy a világ élvonalába tartozó turbinagyártóról van szó –, mert tőle érkezik a szintén MVM-tulajdonú, 600 megawattos mátrai gázblokk, de Ansaldo-gyártmányú a Dunamenti Erőmű G3-as blokkjának turbinája is. Így, hogy több hasonló berendezés működik az országban, egy kézben gazdaságosabb lehet a karbantartásuk is.

Nem hozták nyilvánosságra, hogy az Ansaldo melyik típusú gázturbináját fogják telepíteni. A cég honlapja szerint már a GT26-os típus is legalább 61 százalékos hatásfokot ígér, és lehetővé teszi a hidrogén hasznosítását. A mátrai és a tiszai tervek között a hidrogénbetáplálás is szerepel. A GT36-os turbina használatával a GT26-osénál nagyobb arányban használható hidrogén is, a berendezéssel a 70 százalékos hatásfok is elérhető.