Torlódásokat okoznak a száj- és körömfájás miatti lezárások – ezeken a szakaszokon kell figyelni

A magyar–osztrák határszakaszon több átkelőnél is komolyabb torlódás alakult ki a kilépő irányban a ragadós száj- és körömfájás miatt bevezetett korlátozások következtében – közölte hétfő reggel honlapján az Útinform.

Jelentős a torlódás a magyar–osztrák határszakasz több átkelőjénél / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A közleményben azt írták, hogy Hegyeshalomnál az M1-es autópályán 3 kilométeres a kilépő kamionsor, valamint a mellette lévő 1-es főúti átkelőnél is erős a forgalom. Sopronnál – a 84-es főúti kilépőponton – már 5 kilométeres sor alakult ki, itt akár 40-50 perc is lehet az átjutás, a sor pedig már az M85-ös autóútra is visszanyúlik.

A torlódás oka is a ragadós száj- és körömfájás

A fertőrákosi kishatárnál 5 kilométeres a torlódás, Kőszegnél pedig a 87-es főúton is már 3 kilométeres a kilépésre várakozó sor.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata vasárnap közölte, a ragadós száj- és körömfájás vírusfertőzés miatt szombat óta szünetel a határforgalom egyes határátkelőhelyeken a magyar–osztrák határon, a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre kell számítani.