Mindennek klappolnia kellene ahhoz, hogy összejöjjön Nagy Márton idei növekedési álma

Ahhoz, hogy 2 százalék felett növekedjen a magyar GDP 2025-ben, egy olyan sorozatot kellene produkálnia a magyar gazdaságnak, amelyre nagyon-nagyon ritkán volt példa a gazdaságtörténetben – mondta Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Április 29-én közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első negyedéves GDP-adatokat, amelyek finoman szólva sem mutatnak biztató képet a magyar gazdaságról.

Valóságos csoda kellene ahhoz, hogy összejöjjön Nagy Márton idei növekedési álma / Fotó: Getty Images

Nagyon sok tényezőben kellene fordulat a nagyobb növekedéshez

Bár az elemzők és a jegybank is a növekedés óvatos, de fokozatos felpörgését várta, ehelyett negyedéves alapon 0,2 százalékkal, míg éves alapon 0,4 százalékkal csökkent a kibocsátás, azaz elmaradt a várt erőteljes évkezdet.

Ezzel ráadásul távolabb kerültünk a kormány hivatalosnak számító 2,5 százalékos növekedési céljától, sőt, az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán 2 százalék fölött lehet-e idén a GDP-bővülése.

Virovácz Péter szerint ehhez a második negyedévtől kezdve nagyon sok tényező kedvező együttállására lenne szükség:

Ilyen a fogyasztás, bár jelenleg ez húzza a növekedést, az elemző szerint egyre kisebb mértékben, emiatt kellene egy újabb erős impulzus. A beruházások terén szintén erős felpattanás kellene, aminek egyelőre nem látszik semmilyen jele, és a költségvetésben sincs elég mozgástér. Egyedül a vállalati szektorban és a háztartásoknál van tartalék beruházni, ehhez azonban a vállalatoknak és háztartásoknak sokkal pozitívabban kellene látniuk a jövőt, hogy hajlandók legyenek beruházni vagy nagy értékű vásárlásokba bocsátkozni. Harmadrészt „nagyon-nagyon drasztikus, már-már 180 fokos fordulatra lenne szükség” a külső keresletben. Egész egyszerűen szenved a magyar ipar, amelynek megrendelésállománya 10 százalékos mínuszban van.

Ez utóbbinál kellene tehát lényegében egyik hónapról a másikra megtapasztalni egy olyan éles fordulatot, ami kihúzhatná a gödörből a magyar ipart.

A legtöbb tényezőnek, amely elhozhatná a fordulatot, még az előszele sem nagyon látszik sem a magyar, sem a globális gazdaságban

– mondta az ING Bank vezető elemzője, aki szerint innentől kezdve a 2 százalék feletti növekedés csak papíron érhető el, de a valóságban, így, hogy már május közepén járunk, már nagyon nehéz elképzelni, hogy megvalósítható. Ezért az elemző szerint a realitás az, hogy 1 és 2 százalék között lesz idén a magyar GDP-növekedés, egészen pontosan 1,2-1,3 százalékos bővülésre számít.

Tovább súlyosbodhatnak a magyar ipar gondjai

„Az első negyedéves adat alapján egy 2 százalékos növekedés az idén csodaszámba menne, különösen ha figyelembe vesszük azokat a kockázatokat, amelyek még nem rontották a gazdasági teljesítményt, de ronthatják” – ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint ilyen kockázat a vámháború kiéleződése, a vámok tényleges életbe lépése vagy az orosz energiáról való kikényszerített leválás, amelyet az Európai Bizottság már részben idén el akar érni, ami pedig magasabb beszerzési árakat jelentene.

Szerinte nemcsak a lakossági energiaárak fenntarthatósága lenne a kérdés, ami ennél is sokkal súlyosabb, az az ipar helyzete, hiszen az ipari energiaárak eddig sem voltak éppen alacsonyak, a további árnövekedés vélhetően további visszaesést okozna az ágazatban.

Pedig így is nagyon helyzetben van az ipar. Bár a részletes GDP-adatokat még nem ismerjük, az szinte biztosra vehető, hogy továbbra is az egyik legnagyobb visszahúzó erő a hosszú ideje szenvedő ipar. A magyar gazdaság is megsínyli, hogy erőtlen a külső kereslet, ami lecsapódik a visszaeső megrendelésállományban és ipari teljesítményben. És akkor még nem beszéltünk a vámháború hatásáról.