Nem bízza a véletlenre a Time Out Market: újabb erős neveket jelentett be a Blaha Lujza téri gasztropiac

A Tuning Burger világszínvonalú, gourmet burgereket kínál

A hamburgerező a hazai ízek és a prémiumminőség találkozása, amely új szintre emelte a burger fogalmát Magyarországon, és mostantól a Time Out Marketen is jelen lesz kivételes burgereivel. Az ízélmény garanciája az akár két-három hétig érlelt húsokból készült húspogácsa, saját receptúra alapján készült szószok, kézműves hamburgerbucik. Olyan különlegességekkel találkozhatnak a vendégek az étlapon, mint a magyar szürke marha, a hortobágyi angus, az omaha vagy a világhírű vagju, amelyek mindegyike biztosítja a felejthetetlen élményt. A kínálatban továbbá visszaköszönnek a már számos burgerrajongó szívét meghódító kreációk, többek között a mangócsatnis burger, a szarvasgombás libamájas burger, az ikonikus Umami burger vagy a 2016-ban Az Ország Burgere címet elnyerő Leicester burger.

Egy pult, 22 borvidék és végtelen élmény a Wines of Hungary bárjánál

A Magyar Bormarketing Ügynökség egyedülálló válogatással járul hozzá a Time Out Market italkínálatát, bemutatva a hazai borkultúrát. A dedikált borbárban a vendégek Magyarország mind a 22 borvidékének tételeit felfedezhetik, a választásban pedig szakértő sommelier-k segítenek a helyszínen, akik

személyre szabott ajánlásokkal

és háttér-információkkal

kalauzolják el az érdeklődőket. A válogatás ikonikus fajtáktól az új kedvencekig terjed úgy összeállítva, hogy a borszakértők és a magyar borokkal csak most ismerkedők számára egyaránt meghatározó élményt nyújtson. A kóstolást havonta megújuló tematikus események teszik teljessé, ahol a borok megismerése mellett izgalmas történetekkel és új felfedezésekkel gazdagodhatnak a résztvevők. Ez a borkínálat egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a vendégek egy-egy korty erejéig elutazzanak a magyar tájakra, és felfedezzék a hagyomány és innováció találkozását a hazai borkultúrában.

Új piac nyílik Budapesten: nem csak Magyarországon nincs párja, egész Közép-Európában sem A Time Out Market Budapest a Blaha Lujza téren, a felújított Corvin Palace-ban kap majd helyet, Kelet-Közép-Európában elsőként. A koncepció lényege, hogy egy helyen gyűjti össze a város legjobb éttermeit, séfjeit és bárjait, mindezt izgalmas kulturális programokkal kiegészítve. A látogatók így egyetlen helyszínen kóstolhatják végig a helyi gasztronómia legjavát.

„Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy a Time Out Marketben nemcsak Budapest legjobbjait, hanem egész Magyarország kiemelkedő gasztronómiai szereplőit hozhatjuk össze egy fedél alatt. Küldetésünk, hogy megfizethető áron ünnepeljük a magyar gasztronómia sokszínűségét, amely nem lenne teljes olyan kiválóságok nélkül, mint például a Casa Christa a Balaton partjáról és díjnyertes séfje, Tóth Keve. Ugyanilyen fontos Pesti István jelenléte is, akinek két Michelin-csillagos Platán Gourmet étterme új szintre emelte a vidéki gasztronómiát. Új koncepciója, a kizárólag a Time Out Market Budapestben elérhető Canteen by Pesti István ezt a kiválóságot egy közvetlenebb, lazább formátumban teszi elérhetővé a látogatók számára. Budapesten a Tuning Burger már egy évtizede a hazai burger színtér meghatározó szereplője, míg a Bigfish már jó ideje a főváros vezető tengeri étterme. Nagy öröm számunkra az is, hogy a Wines of Hungaryn keresztül a magyar borok sokszínűségét is bemutathatjuk, páratlan lehetőséget nyújtva vendégeinknek, hogy kiváló borokat kóstolhassanak az ország minden tájáról” – mondta el Balogh Olivér, a Time Out Market Budapest tulajdonosa.