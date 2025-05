Jó hírt kapott a német ipar, de vannak még buktatók – így hat Magyarországra az új fejlemény

Tovább folytatta hullámzó teljesítményét Németország ipari teljesítménye. Márciusban a német ipari termelés a februári havi 1,3 százalékos visszaesésből 3 százalékos emelkedésre váltott, ennek következtében pozitívan zárta az első negyedévet. Ugyanakkor éves szinten még mindig 0,2 százalékos a zsugorodás.

Márciusban életjeleket adott a német ipar / Fotó: Shutterstock

Az ING friss elemzése szerint a vámháború okozta kereskedelmi feszültségek további eszkalálódását előrevetítve folytatódott az export előre menekülése, a februári 1,9 százalékos havi növekedés márciusban egy újabb 1,1 százalékos havi emelkedés követte.

Ugyanakkor az ipari termelés még mindig csaknem 9 százalékkal elmarad a koronavírus-járvány előtti szintjétől, úgy tűnik, hogy már sikerült elmozdulnia a mélypontról. A tendencia az Amerikai Egyesült Államok által kivetett vámok ellenére folytatódhat a második negyedévben is, mivel az ipari megrendelések is javultak, és a készletszintek is csökkenni kezdtek.

Miközben azonban ezek a tipikus ciklikus fellendülés egyértelmű összetevői, az európai árukra kivetett 10 százalékos vámok, illetve az autóiparra kivetett magasabb vámok továbbra is terhelik a német, és ezzel együtt az európai ipart is. A német gazdaság nehézségei ráadásul jelentős hatást gyakorolnak a közép-európai országok, így Magyarország gazdaságára is.

Maradtak akadályok a német ipar előtt

Ráadásul a német iparnak további kihívásokkal is szembe kell nézni, olyanokkal is, melyeknek semmi közük a vámokhoz. A németországi folyók vízszintje jelenleg az év ezen időszakában megszokotthoz képest példátlanul alacsony, ennek következtében a hajók jelenleg a szokásos rakományuknak csak nagyjából a felét tudják szállítani. A szállítási idők és -költségek emelkedése pedig kihat az iparra is.

Az elemzők szerint a döcögősen induló kezdés ellenére az új német kormány valószínűleg felgyorsítja majd beruházási terveit és valószínűleg reformterveit is, aminek hatásai az év második felében már jelentkezhetnek az iparban is. Ugyanakkor az alacsonyabb olajárak talán némi vigaszt jelentenek az energiaigényes iparágak számára.