Rákaptak a magyar autósok a különleges üzemanyagra

Borult a dízel-benzin árarány – mi lesz a második fél évben?

A felsoroltak némelyikének is lehetett szerepe abban, hogy hiába tart a nyár, továbbra is a gázolaj a drágább, nem a benzin. Grád Ottó szerint azért maradhatott el az árarányok szezonálisan jellemző megfordulása, mert az említett bizonytalanságok miatt a piac készül a második fél évre. Az orosz alapgázolaj már kiesett a kereskedelemből, az Európába jelenleg érkező termék pedig a háborús feszültséggel terhelt közel-keleti térségből indul útnak. Ezt árazta be a piac. Közben persze jól alakul a benzin iránti igény is, de ebből kényelmesen ellátja magát Európa.

Kedvező esetben a második fél évben is maradnak a jelenlegi üzemanyagárak. A kedvező eset elsősorban azt jelenti, hogy nem eszkalálódik sem az Irán és Izrael közötti, sem a vörös-tengeri helyzet.