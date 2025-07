Turisztikai hitelek kisvállalkozásoknak: kiszámítható források a legkisebb szereplőknek

A program előnye az egyszerű hiteligénylés és adatalapú, gyors hitelbírálat. A hiteligénylés teljes folyamata online zajlik, az ügyfeleket az NTAK rendszerből azonosítják be, de a hitelfelvételhez legalább két év működési múlt és NTAK-regisztráció szükséges. A bírálat során turisztikai scoring is történik, az NTAK-adatok elemzésével. A folyósítás legfeljebb 15 munkanapon belül megtörténik, de ez rövidülhet is. Az eseményen elhangzott:

a hitelközpont 2025-ben 50 milliárd forintos hitelkihelyezéssel számol,

elsősorban kis összegű, nagyszámú ügyfélkörrel indulva.