Befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, jönnek a bulijáratok

A Rákosrendezőn elvégzett karbantartás közlekedésszakmai célja az volt, hogy megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá váljon az esztergomi és a váci, veresegyházi vonatok menetrendje és megelőzhető legyen a műszaki meghibásodások jelentős része.

Újabb fejlesztést fejezett be a MÁV / Fotó: MÁV

Ennek érdekében több mint másfél kilométernyi vágányt építettünk át, közel egy tucat váltót cseréltünk, 800 méteren ágyazatrostálást végeztünk, síneket, betonaljakat és talpfákat cseréltünk, részben megújult a felsővezeték-hálózat is – áll a MÁV közleményében.

Az augusztus és szeptember végére tervezett éjszakai váltó- és vágány-utószabályozási munkálatokat követően mintegy 1500 méteren 80 km/órás sebességgel lesz használható a pálya

– akkortól szűnnek meg teljesen a több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, ám a változás már most is kézzelfogható: a megújult pályaszakaszon a vonatok közlekedése simább, az utazás egyenletesebb és kényelmesebb. Hétfőtől a Teleki Blanka utca – Szegedi út találkozásánál lévő vasúti átjárót ismét használhatják az autósok is. Néhány nap kivételével a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak eddig is szabad volt az átjárás a pályakarbantartás ideje alatt.

Van még kedvező következmény – több lesz a bulijárat

Ez is a felújítás eredménye: az esztergomi és a veresegyházi vonalon is több lesz az éjszakai, hajnali járat. Az utasok igényeihez igazodva június 1-jétől meghosszabbított üzemidővel közlekedik a MÁV-csoport több fővárosi és agglomerációs (kék és a sárga) VOLÁN- és HÉV-járata is, – ezáltal igazodva a metrók éjszakai menetrendjéhez. Július 5-től a győri és a lajosmizsei vonalon is javítottuk az éjszakai szolgáltatást.

Az üzemidőbővítési folyamat részeként a Rákosrendezőn végzett felújítás után, július 28-tól már az esztergomi és a veresegyházi vasútvonalakon is megnyújtjuk az éjszaki közlekedési rendet, javítjuk a csatlakozásokat a hétvégi esti, éjszakai programokon résztvevők, bulizók hazajutásának segítése érdekében.

Rákosrendező megújult

A felsővezetéki és biztosítóberendezési feladatok részeként 13 váltót bekötöttek a villamos központi állítású rendszerbe, tengelyszámlálókat telepítettek a villamos állítású váltók foglaltságának ellenőrzése érdekében, továbbá részben megújult a felsővezeték-hálózat is, ugyanis mintegy 5 kilométernyi felsővezetéki hosszláncot cseréltek ki. A Nyugati pályaudvar területén is végeztünk egyidejűleg feladatokat, ugyanis két váltó csatlakozó vágányszakaszainál, körülbelül 100 méteren helyreállították az ágyazatot.