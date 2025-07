Van még egy lépcső a plug-in hibrid és a tisztán elektromos autó között, amely mind a két technológia előnyeit kínálja

Az elektromos autók terjedésének az áruk mellett fontos gátja az is, hogy sokan félnek attól, hogy lemerül az akkumulátor, illetve annak feltöltése túl sok időt vesz igénybe. A Kínában zajló öldöklő verseny az árakat már egyre közelebb hozza a hagyományos, belső égésű motorral szerelt járművekhez, és az autók hatótávolsága is egyre nő, miközben például a BYD már szupergyors töltést is ígér.

Ha a bolygóra is vigyázni szeretnénk, az EREV-eket is érdemes tölteni / Fotó: Northfoto

Az EREV áthidaló megoldás a tisztán elektromos hajtás felé

A problémákat még nem sikerült teljesen orvosolni, de több áthidaló megoldás is született, ezek egyikét a plug-in hibridek jelentik, de az ázsiai országban egyre népszerűbbek a kiterjesztett hatótávú elektromos járművek (extended range electric vehivle, EREV) is.

Tulajdonképpen ezek is plug-in hibridek, ám fontos különbség, hogy a gyors benzines töltés előnyeit itt nem arra használják, hogy egy, az autót mozgató benzin- vagy dízelmotort működtessenek, hanem helyette az akkumulátort tölti egy általában benzines generátor.

Ennek több előnye is van a hagyományos plug-in hibridhez képest, például a vezetés dinamikája az akkumulátor lemerülésekor nem változik meg, hiszen az autót nem egy benzin- és egy elektromos motor hajtja, hanem csak az utóbbi. Mivel a benzinmotor csak áramot termel, hatékonysága is jobb lehet, mert képes folyamatosan optimális fordulatszámon működni, és értelemszerűen sebességváltást sem igényel, így az azzal járó energiaveszteséget sem szenvedi el. A koncepció előnyeit jelzi az is, hogy valami hasonlót a dízel-elektromos mozdonyok esetében már évtizedek óta alkalmaznak – hívja fel a figyelmet az Auto Influence írása.

Már majdnem elektromos, de nem kell félni a hatótávtól

Míg a plug-in hibridek általában meglehetősen apró akkumulátorral rendelkeznek, amelyek a napi 50-100 kilométeres ingázáshoz szükséges hatótávolságra elegendők, addig az EREV-ekbe nagyobb, akár 200 kilométeres vagy nagyobb hatótávval is rendelkező akkumulátor is kerülhet. Mind a két esetben felmerülhet azonban annak a problémája, hogy az autó szükségtelen súlyt cipel akkor, amikor nincs szükség valamelyik motor működésére. Azonban cserébe

a tisztán elektromos autóknál jóval nagyobb hatótávolság nyerhető, megszüntetve az autósok legfőbb félelmét az elektromos hajtással szemben.

Ráadásul míg az elektromos töltőhálózat a világ számos részén még eléggé sporadikus, addig benzinkutak mindenhol nagy számban találhatók, és a tankolás is mindenhol ugyanolyan gyors. Ennek ellenére az EREV-ek főként Kínában terjedtek el, ahol az elektromos autózás élvonala és a legkiterjedtebb töltőhálózat is található, bár ez a közeljövőben változhat, hiszen például Európában is egyre népszerűbbek a plug-in hibridek.