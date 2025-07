Brutális szám rövid idő alatt: eddig negyedmillió utazás után kellett a MÁV-nak késési biztosítást fizetnie, de még így is jól teljesíthet

Lázár János építési és közlekedési miniszter a jelentős késések után közölte: teljes összegű kártérítést fizet a balatoni vonal szombati károsultjainak.

A lapunk írta meg, hogy

többen a jegyár egyik felét sem kapták meg pünkösdhétfő után,

a MÁV csoport később azt írta: az összegek megérkezéséig az utasok szíves türelmét kérik.

Beszámoltunk olyan esetről is, amikor az utas nem jogosan kapta meg a teljes jegyár-visszatérítést. Az utas a pünkösdi hétvégén szombaton is és hétfőn is vonattal közlekedett a Balatonon. Elmondása szerint

szombaton mindössze hét percet késett a vonat, mégis 100 százalékos visszatérítést kapott,

a hétfői 27 perces késés után a hivatalos 50 százalékos visszatérítést kapta meg.

Nemrég egy olyan eset is történt, hogy Sopronból Budapestre tartó utas járata húsz percnél többet késett. Menetjegyet és kiegészítő helyjegyet is vett, de a jegyek beküldése után csak a helyjegy árának a felét térítették vissza, a menetjeggyel kapcsolatos kártérítési igényét elutasították.

Később a MÁV a sajtó megkeresésére jelezte: az utas által jelzett panasz jogos volt, és megkapja a hiányzó összeget. Kollégáik vizsgálata után azt derítették ki, hogy egy hiba miatt nem kapta meg az utas a visszatérítést.

Mennyibe kerül a késési biztosítás a MÁV-nak?

Lázár János korábban úgy fogalmazott: kíváncsi arra, hogy a MÁV több mint 110 milliárd forintos költségvetéséből mennyit kell majd visszatéríteni az utazóközönségnek. Ha egy évben 5-10 milliárdot kell majd visszaadni, akkor sem szankcionálják a csoport menedzsmentjét, dolgozóit, azonban ez egy mérőszám lesz a cégen belül.

Hegyi Zsolt vezérigazgató egy hónapja úgy nyilatkozott, hogy

idén kétmilliárd forintba fog kerülni a késési biztosítás a MÁV-nak.

A vezérigazgató szerint a társaság jegyárbevétele egy évben közel 115 milliárd forint, vagyis kevesebb, mint a bevétel 2 százaléka kerülhet vissza az elkövetkező hét hónap alatt az utasokhoz a késések miatt.