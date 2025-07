Horvátország már a múlt: ez a magyar turisták új kedvenc tengerpartja – megmutatjuk, miért jobb

Horvátország rekordárainak és az albániai turistaáradatnak köszönhetően Montenegró egyre népszerűbb a magyar turisták körében. A budvai riviéra, Kotor óvárosa és a kisebb üdülőfalvak vonzó ár-érték arányt kínálnak, különösen a középkategóriás szállások és vendéglátás terén.

A magyar turisták is kedvelik a montenegrói tengerpartokat / Fotó: Hemis via AFP

Egy egyhetes, középkategóriás nyaralás egy magyar család számára átlagosan 800–1000 euróba (320–400 ezer forint) kerül szállással és utazással együtt: ezzel Montenegró 20–30 százalékkal olcsóbb, mint Horvátország.

A magyar utazási irodák charteres és buszos ajánlatai mellett sokan autóval vágnak neki a montenegrói tengerpartnak. Az ország különösen a közép- és kelet-európai turistákra épít, magyar nyelvű kampányokkal és közvetlen járatokkal is csábítva a nyaralókat.

A turisták a helyi gazdaság húzóereje

Montenegró GDP-jének közel 25 százalékát a turizmus adja, a teljes gazdasági teljesítményhez való hozzájárulása – ha a kapcsolódó szolgáltatásokat is nézzük – akár 30 százalékot is elérhet. A 2024-es turisztikai bevételek 1,4 milliárd eurót tettek ki, 2025-ben a trendek alapján akár 1,7 milliárd euróra is nőhetnek. A magyar turisták száma dinamikusan bővül:

míg 2024-ben 40–45 ezer magyar utazott Montenegróba,

2025-ben ez a szám könnyen meghaladhatja az 50 ezret.

Ezzel Magyarország Montenegró tíz legfontosabb küldőpiaca közé került.

Budva strandjai és éjszakai élete, Kotor történelmi látnivalói és a déli partszakasz kevésbé zsúfolt üdülőhelyei különösen keresettek. A magyar nyaralók jellemzően középkategóriás apartmanokat vagy családi panziókat választanak – ezek kihasználtsága július közepére már 80 százalék fölé emelkedett.

Ilyen az infrastruktúra és a befektetési környezet

A turizmus felfutása ellenére Montenegró infrastrukturális kihívásokkal küzd. Bár a 2025 nyarára elkészült Budva–Podgorica autópálya-szakasz enyhített a közlekedési terheken, a parti főutak továbbra is zsúfoltak. A turizmushoz kapcsolódó külföldi beruházások főként

orosz,

szerb

és török

hátterűek, a magyar befektetések inkább az utazásszervezés és szállásközvetítés területén vannak jelen.