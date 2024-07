Ezzel az országgal fejlesztené a turisztikai kapcsolatokat a magyar kormány

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Vladimir Martinovicscsal Montenegró turizmusért felelős miniszterével egyeztetett. A felek a térség gazdasági teljesítményét és turisztikai potenciálját befolyásoló nemzetközi folyamatok mellett áttekintették a két ország közti együttműködések elmélyítésének lehetséges területeit is.

Nagy Márton a montenegrói turisztikai miniszterrel egyeztetett az idegenforgalmi kapcsolatokról / Fotó: Shutterstock

Nagy Márton az egyeztetésen kiemelte, hogy Montenegró Magyarország fontos partnere,

a két ország közötti külkereskedelmi termékforgalom értéke 2023-ban már megközelítette a 100 millió eurót,

ami a megelőző évekhez képest érdemi előrelépést jelent. Montenegró a magyar kifektetéseket tekintve is kiemelt partnerország, 2022-ben a hazai tőke 21. célországa volt, az értéke 314 millió eurót tett ki.

A nemzetgazdasági miniszter üdvözölte, hogy a montenegróiak egyre nagyobb számban választják hazánkat úti célként. 2024 első félévében ugyanis több mint 4 300 montenegrói vendég látogatta meg Magyarországot, akik több mint 11 ezer vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken. Ez dinamikus fejlődés, a vendégek számát tekintve 39 százalékos, a vendégéjszakák számát nézve pedig 42 százalékos emelkedést jelent 2023 azonos időszakához képest. A turisztikai kapcsolatok fejlődését tekintve jó alapot biztosít, hogy heti 2 járat közlekedik Budapest és Podgorica között, amely igény esetén bővíthető. Az idei év első öt hónapjában több mint 15 ezren utaztak a járattal, amely 9 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A miniszter végezetül kiemelte: hazánk továbbra is elkötelezetten támogatja Montenegró Európai Uniós integrációját. Montenegró felkészült az európai uniós tagságra, amellyel maga a közösség is sokat nyerne. A magyar kormány a jövőben is arra fog törekedni, hogy a két ország turisztikai és gazdasági együttműködése tovább erősödjön.