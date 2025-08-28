CCC: újra megnyitja bezárt üzletét a kiskereskedő

Újranyitja a cipőket, táskákat, valamint további ruházati kiegészítőket kínáló CCC a budapesti Westend Bevásárlóközpontban található üzletét – írja az Origo. A CCC honlapjának tanulsága szerint Magyarországon 63 üzlettel rendelkezik (idesorolva a most újranyíló üzletét is). Az augusztus 29-re tervezett újranyitás kapcsán a vállalat promóciót hirdetett közösségi oldalán.

A CCC visszatér a budapesti Westendbe, újranyitja ott található üzletét (illusztráció)

Fotó: CCC

Jelentős kiskereskedelmi hálózata van Magyarországon is a CCC-nek

A lap felidézi, hogy a vállalat 2016-ban a budapesti Vörösmarty téren nyitotta meg Magyarország legnagyobb cipőüzletét három szinten, több mint 2 700 négyzetméter területen. A Westendben található üzletük újranyitása kapcsán pedig azt írják, hogy a vállalat a hivatalos magyarországi Facebook-oldalán tett közzé bejegyzést, eszerint a boltban augusztus 29-én, 10 órától várják a vásárlókat.

A bejegyzésben „új koncepciót” ígérnek, valamint azt, hogy az első ötven látogató aznap levásárolható ajándékutalványt kap.

A CCC csoport az egyik legnagyobb európai vállalat a lábbeli és ruházati kiskereskedelmi szegmensben.

Mind hagyományos bolti (kb. 1200 üzlettel rendelkeznek Európa-szerte), mind online értékesítésük jelentős, amit több márkanév alatt bonyolítanak. A CCC Csoport által közzétett adatok szerint 2025 második negyedévében történetének eddigi legmagasabb negyedéves EBITDA-ját érte el, 481 millió zlotyit. A bevételnövekedés éves összehasonlításban 11 százalék volt.

Miként lapunk megírta , a GVH 2023-ban az akkori árfeltüntetési gyakorlatuk miatt folytatott le ellenük vizsgálatot, a CCC vállalásai miatt a hatóság lezárta az eljárást.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.