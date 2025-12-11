Grönlandi lányok ezreit sterilizálták a dánok, ezért hatalmas kártérítést kell kifizetniük – spirálügy Európában

Ha a gyarmatosításra gondolunk, általában a déli félteke jut eszünkbe, az időszakot tekintve nem az 1970-es, 80-as évek, és gyarmatosítóként aligha a dánok. Koppenhágának most hatalmas kártérítéssel kell szembenéznie, egy olyan ügyben, amely a kolonizációt illetően jelentősen módosíthat sztereotípiáinkon. Hatalmas csontváz bukott ki a szekrényből. Eddig is kilógott, de most már valamit kezdeni kell vele. A bűntett helyszíne: Grönland.

Grönland gyarmat volt, és a dánok nem akarták, hogy a bennszülöttek „túlszaporodjanak” / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Dániának, illetve a Dán Királyságnak a déli féltekén nincs területe Európán kívül, az északin azonban övék a Föld legnagyobb szigete, Grönland. Az amerikai partokhoz sokkal közelebb, mint az európaiakhoz, nem véletlen, hogy – ellendrukkerei hangos felháborodását kiváltva – Donald Trump amerikai elnöknek eszébe ötlött: tartozhatna akár az Egyesült Államokhoz is.

Az ötlet nyomán az év elején sok szó esett róla, hogy a grönlandiaknak – akik a Dán Királyság széles körű önkormányzattal rendelkező egyik országát képezik – nem kifejezetten felhőtlen a viszonyuk a dánokkal. Az amerikaiakkal alig van viszonyuk, bár azért van, hiszen jelenleg 150 főt állomásoztató amerikai légibázist telepítettek a szigetállam északi részébe immár több mint hét évtizeddel ezelőtt.

A „nem felhőtlen” alulbecslés is lehet, ha a Bloomberg friss jelentéséből következtetünk. Egy évtizedek óta húzódó borzalmas ügyről van szó, amely évtizedekig tartó szenvedésért kárpótolna ezreket, és ami nem is a gyarmatosítás legsötétebbnek tartott időszakában történt. Jelentős részt akkor, amikor Dánia már tagja volt az Európai Uniónak, illetve elődjének.

Grönland és a spirálügy: az áldozatok pert indítottak, enélkül – és Trump nélkül – ki tudja, kapnának-e kártérítést

A hír: Dánia végre kártérítést fog fizetne, amiért grönlandi lányok és fiatal nők ezreinek ültettek be fogamzásgátló eszközöket dán orvosok – gyakran az érintettek beleegyezése vagy tudta nélkül. Közülük sokan 12 évesnél is fiatalabbak voltak, és sokuknak fogalma sem volt, hogy mit tesznek velük.

Szerdán széles parlamenti többség állapodott meg Koppenhágában egy kártérítési rendszerről az egészségügyi minisztérium közlése szerint, amelynek keretében fejenként 300 ezer dán koronát (47 ezer dollárt) ajánlanak fel a „spirálügy” áldozatainak.