Rendkívüli: órákon belül hatalmas beruházást jelentenek be Magyarországon – ezt tudjuk eddig

Hosszú tárgyalások után egy globális pénzügyi vállalat közép-kelet-európai központjának választotta hazánkat – írta csütörtök reggel sejtető facebookos posztjában Joó István. A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója és kormánybiztos hozzátette, hogy még a délután egy nagyszabású beruházást jelent be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.

Hatalmas beruházást jelentenek be Magyarországon / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

A vezető hétfőn arról posztolt, hogy egy nagyszabású, globális pénzügyi vállalat új, kelet-közép-európai központjáról egyeztetett. Mint írta, "ez már a sokadik tárgyalási forduló volt. Ha az utolsó nyitott kérdésekben is megállapodunk, már a héten, vagy a jövő héten megtörténhet a beruházás bejelentése. Éles verseny és sok hónapnyi tárgyalás van mögöttünk."

Joó István akkor azt ígérte, hogy

több száz új, a legmagasabb hozzáadott-értékű munkahely jöhet létre.

Hozzátette, hogy hazánkban már 245 üzleti szolgáltató központ működik, melyek együttesen több mint 120 000 főt foglalkoztatnak. A HIPA kiemelt célja, hogy 2030-ra meghaladja a 300-at az ilyen központok száma.

2025 az ukrajnai háború hatásainak ellenére a beruházások éve Magyarországon

Minden idők harmadik legtöbb beruházása érkezett idén Magyarországra, annak ellenére, hogy immár negyedik éve tombol a háború a szomszédos Ukrajnában – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban, amiről a lapunk is beszámolt.

A tárcavezető a Swiss Krono beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a svájci faipari vállalat húszmilliárd forint értékben bővíti magyarországi gyártási kapacitásait, amihez az állam hárommilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám kétszázra emelését.

Beszédében tudatta, hogy a beruházásnak különös jelentőséget ad az is, hogy a keleti országrészbe érkezik, hiszen itt még súlyosabban érezhetők az ukrajnai háború negatív hatásai.

Megjegyezte, hogy ez a világ kilenc országában üzemmel rendelkező cég egyik legmodernebb létesítménye, amit jól mutat a rendkívül magas hozzáadott értékű termelés és a mintegy 70 százalékos exporthányad is.