Rendkívüli: órákon belül hatalmas beruházást jelentenek be Magyarországon – ezt tudjuk eddig
Hosszú tárgyalások után egy globális pénzügyi vállalat közép-kelet-európai központjának választotta hazánkat – írta csütörtök reggel sejtető facebookos posztjában Joó István. A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója és kormánybiztos hozzátette, hogy még a délután egy nagyszabású beruházást jelent be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel.
A vezető hétfőn arról posztolt, hogy egy nagyszabású, globális pénzügyi vállalat új, kelet-közép-európai központjáról egyeztetett. Mint írta, "ez már a sokadik tárgyalási forduló volt. Ha az utolsó nyitott kérdésekben is megállapodunk, már a héten, vagy a jövő héten megtörténhet a beruházás bejelentése. Éles verseny és sok hónapnyi tárgyalás van mögöttünk."
Joó István akkor azt ígérte, hogy
több száz új, a legmagasabb hozzáadott-értékű munkahely jöhet létre.
Hozzátette, hogy hazánkban már 245 üzleti szolgáltató központ működik, melyek együttesen több mint 120 000 főt foglalkoztatnak. A HIPA kiemelt célja, hogy 2030-ra meghaladja a 300-at az ilyen központok száma.
2025 az ukrajnai háború hatásainak ellenére a beruházások éve Magyarországon
Minden idők harmadik legtöbb beruházása érkezett idén Magyarországra, annak ellenére, hogy immár negyedik éve tombol a háború a szomszédos Ukrajnában – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban, amiről a lapunk is beszámolt.
A tárcavezető a Swiss Krono beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a svájci faipari vállalat húszmilliárd forint értékben bővíti magyarországi gyártási kapacitásait, amihez az állam hárommilliárd forint támogatást nyújt, így segítve elő a munkavállalói létszám kétszázra emelését.
Beszédében tudatta, hogy a beruházásnak különös jelentőséget ad az is, hogy a keleti országrészbe érkezik, hiszen itt még súlyosabban érezhetők az ukrajnai háború negatív hatásai.
Megjegyezte, hogy ez a világ kilenc országában üzemmel rendelkező cég egyik legmodernebb létesítménye, amit jól mutat a rendkívül magas hozzáadott értékű termelés és a mintegy 70 százalékos exporthányad is.
A tárcavezető szerint a beruházás tökéletesen illeszkedik a magyar faipari stratégiához, amelyet a fenntartható nyersanyag-hasznosítás, az energiahatékonyság, s a magas hozzáadott értékű feldolgozás jellemez.
2025-ben a valaha volt harmadik legtöbb beruházás érkezett és érkezik Magyarországra egyetlenegy esztendő leforgása alatt. Ez egy óriási teljesítmény: negyedik háborús esztendő és a harmadik legjobb beruházási teljesítmény.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormányzati gazdaságpolitika egyik fő célkitűzése volt az ország keleti és nyugati fele közötti fejlettségbeli különbség kiegyensúlyozása, ami mostanra sikerült is, hiszen Kelet-Magyarországon a globális zöld autóipar egyik legfontosabb régiója jöhetett létre. Tájékoztatása szerint ez kedvező hatással van Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére is, ahol az elmúlt tíz évben két és félszeresére nőtt az ipari termelés, és értéke tavalyra már elérte az 1 700 milliárd forintot.