Balogh Levente cége nagyot hibázott, mégse pukkant a német pezsgő, új forintbankjegyek jönnek – ez volt a legolvasottabb márciusban a magyar gazdaságról

Év vége közeledtével egyre többet tekintünk hátra, összegzünk, értékelünk, hogy aztán előre tekinthessünk – ehhez szeretnénk segítséget adni összefoglalóinkkal. Mi érdekelte leginkább lapunk olvasóit a magyar gazdaság témáiban 2025 márciusában a kattintásokból kikövetkeztethetően – ezt mutatjuk be, hisz nem csak számunkra tanulságos. Van, hogy a pillanat „időtálló”, és ha nem, az az érdekes, miért ragadott meg mégis. Balogh Levente, Nagy Márton, Varga Mihály és a többiek: biztosan velünk maradnak.

Balogh Levente, Varga Mihály, Lay csipsz, üzemanyag, NAV, bankjegy, Bundestag – kedvenc témáink közt voltak / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Balogh Levente cége váratlan közleményt adott ki: súlyos hibát követett el a Szentkirályi

Sokaknak az egyik csipszzacskó olyan, mint a másik, mások ki nem állhatják valamelyik ízét, állagát, de rávetik magukat a másikra, és van olyan vásárló is, amelyiknek az egészségét tekintve sem mindegy, hogy mit tesz a kosárba.

Emiatt került bonyodalomba tavasszal Balogh Levente cége, a Szentkirályi Magyarország.

Balogh Levente, a Szentkirályi és a Lays: jó a csipsz, ha nem más csipsz, mint amit a csomagolás mutat / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha a csomagba nem az kerül, ami a csomagoláson áll, az önmagában is baj, különösen ha a tartalom árthat a tejallergiásoknak – akiknek száma a magyarok közt akár százezrekre is tehető –, de a csomagolás erről nem igazítja el őket. A Lays Max Strong Chilli & Lime csomagok egy részébe tévedésből eredően a Lays Max Strong Hot Chicken Wings került, és a zacskón nem tüntették fel a tejallergéneket. Emiatt a Szentkirályi Magyarország visszahívta az adott tételt a boltokból és ingyenes csereterméket adott helyette a vásárlóknak.

Ha feltűnt, hogy a Lays nem azonos a Szentkirályival, ez jogos. A Frito Lay sp. z o.o. által gyártott Lays termékek magyarországi forgalmazója a Magyarüdítő Forgalmazó Kft., amely a Szentkirályi Magyarország Kft. társult vállalkozása. Az utóbbi cég a televíziós személyiségként is ismert 56 évers üzletember, Balogh Levente nevével forrott össze.

Németország döntött, Magyarország pezsgőt bonthat: vége a szűk esztendőknek

Bizony ennek is van tanulsága. A német hírek nekünk, magyarok reménykeltőek és leverőek is tudnak lenni, és így van ezzel sok más európai ország is, olyan erős a német gazdaság kisugárzása.