Nagyon rossz hírt közölt a német autóipari óriáscég Erdéllyel: százával küldi el a dolgozókat – itt a második kirúgási hullám

Ötszáznál több munkahelyet szüntet meg Romániában a Bosch – írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján. Az elbocsátásokat a Bosch Global Business Services fogja végrehajtani. A leépítés a cég temesvári alkalmazottait érinti.

Újabb leépítési hullámról döntött a Bosch / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jelenlegi helyzetben a romániai Bosch Global Business Services 2030 végéig mintegy 510 állást érintő kiigazítást tervez. Erre a változásra fokozatosan kerül sor, hogy lehetővé tegye a legjobb intézkedéseket az alkalmazottaink érdekében

– idézi az economedia.ro a közleményt.

A romániai elbocsátások a német autóipari vállalat globális stratégiájába illeszkednek, amelynek részeként mintegy 13 ezer munkahely megszüntetését tervezik, hogy ezáltal 2,5 milliárd euró (959,65 milliárd forint) megtakarítást érjenek el. A Bosch az idén korábban már bejelentett egy kollektív elbocsátást Romániában, aminek értelmében december végéig a Kolozs megyei Nemeszsukban működő üzem 170 dolgozójának mondanak fel.

A Bosch Global Business Services szolgáltatásokat nyúlt a Bosch csoport cégeinek a könyvelés, a beszerzések és a humán erőforrások területén.

Világszinten a Bosch Global Business Services hozzávetőleg 3400 dolgozójától fog megválni az évtized végéig.

A közel 1800 alkalmazottat foglalkoztató temesvári székhelyű leányvállalat 2024-ben 362,923 millió lej (mintegy 27,3 milliárd forint) árbevétel mellett 16,727 millió lej (mintegy 1,26 milliárd forint) adózott eredményt ért el.

A német anyacég másik romániai leányvállalata a Robert Bosch SRL, amelynek a nemeszsuki mellett Balázsfalván (Blaj) is van egy üzeme.

Bosch leépítése: az autóipar válsága áll a háttérben

Ahogy arról beszámoltunk, a Bosch mégis kirúgja a dolgozókat Nmetországban is, nem megy máskén. A szakszervezet az utolsókig ellenáll. Az autóipar válsága miatt egyre nagyobb gondban vannak a beszállítók. A Bosch korábban bejelentett nagy létszámleépítése a jelek szerint drasztikusabb lesz az eredetileg tervezettnél.

A vállalat még szeptemberben jelentette be, hogy 13 ezer állást szüntet meg az alkatrészgyártó részlegén. A vezetőség ezt a célt végkielégítési programok és önkéntes kilépések révén kívánta elérni, üzemi okokból történő elbocsátásokra az eredeti bejelentés szerint nem került volna sor. A létszámleépítésről folytatott tárgyalásokon azonban a Bosch vezetői arra az álláspontra jutottak, hogy

ez a cél üzemi okokból történő elbocsátások nélkül nem érhető el

– közölte Frank Sell, a beszállítói részleg üzemi tanácsának vezetője.