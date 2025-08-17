Igen jól lehet keresni duguláselhárítással is – derítette ki a NAV: a vállalkozó nem volt boldog ettől

Miután papíron szüneteltette a tevékenységét, mégis tovább dolgozott egy duguláselhárítással foglalkozó vállalkozó; számlát pedig nem mindig adott. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-budapesti igazgatóságának ellenőrei több mint 20 millió forint adókülönbözetet tártak fel – közölte a hatóság.

Duguláselhárítás számla nélkül -– lecsapott a NAV / Fotó: New Africa

A közlemény szerint a 2024-ben egy ideig egyéni vállalkozóként működő, majd a tevékenységét szüneteltető, sürgős duguláselhárításra szakosodott adózó az interneten hirdetett, de a munkájával több minőségi probléma volt, illetve „túlárazási” és számlázási kifogás is érkezett.

Az adózó nem működött együtt az adóhatósággal, de a NAV rendelkezésére álló adatállomány segítségével a bankszámlájára utalást teljesítők visszakövethetők voltak, és az online számlaadatok is megerősítették az adózó aktív gazdasági tevékenységét.

Az adózónak utalók felkutatása után pedig az is bizonyossá vált, hogy a tevékenységét szüneteltető vállalkozó nem minden bevételéről állított ki számlát, illetve kézi számlatömböket is használt, és az ezekből kiállított bizonylatokat már nem szerepeltette az online számlarendszerben.

Az ellenőrzés végül csak áfában több mint 20 millió forint adókülönbözetet tárt fel. A NAV kiemelte: a rendelkezésére álló, folyamatosan bővülő adatállománynak köszönhetően gyakorlatilag minden, nem valós adatot közlő vállalkozás működésére rálát az adóhivatal.

„A megszólításuk legegyszerűbb módja az idén debütált, az adózókat partnerként kezelő, transzparens adategyeztetési eljárás, amelynek révén a csalárd adózók könnyen kiszűrhetőek” – áll a közleményben.