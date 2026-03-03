A Revolut percenként hat ügyfelet szerez a régióban, és új vezetővel tovább növekedne

Egységes vezetés alá szervezi Európában nyugati és keleti működését a hatalmas sebességgel növekedő fintech szolgáltató. A Revolut 10 másodpercenként szerez egy ügyfelet Közép- és Kelet-Európában, már minden ötödik magyar az ügyfele, de vannak olyan régiós országok, ahol még ennél is jóval nagyobb az ügyfélköre, és tovább óhajt növekedni.

Új vezetője alatt a Revolut folytatni kívánja a szélsebes növekedést a régióban / Fotó: Revolut

A kelet-közép-európai (KKE) és a nyugat-európai működést Wiktor Stopa vezetése alatt vonják össze. Ő korábban a vállalat nyugat-európai régiós piacainak növekedéséért és marketingjéért felelt, és most több mint 30 millió ügyfélért fog felelni, és a számukat tovább igyekszik gyarapítani – áll a Litvániában alapított, majd 2015-ben az Egyesült Királyságból útjára indult bank közleményében.

A Revolutnak hazánkban kétmillió ügyfele van, a régiónkban pedig már több mint 17 millió. A szám tavaly 23 százalékkal növekedett, a legnagyobb régiós piacaik

Lengyelország több mint 5 millió ügyféllel,

Románia (közel 5 millióval)

és Magyarország (több mint 2 millióval).

A Revolut így növelte ügyfelei számát a régióban az elmúlt években (millió) / Fotó: Revolut

A közlemény szerint 2025-ben a régióban számos mérföldkövet értek el:

elindult a romániai fiók,

Magyarországon elérték a 2 milliós ügyfélszámot,

Litvániában jelzáloghitel-terméket vezettek be

és felgyorsult a növekedésük Csehországban és Szlovákiában.

Magyarország a régió egyik leggyorsabban növekvő piaca a számukra a közlemény szerint, a tempó itt évi több mint félmillió új ügyfél.

A fintech egyébként a héten jelentette be: igen közel áll hozzá, hogy digitális fizetési szolgáltatásait elindítsa a világ legnépesebb országában, Indiában is. A majdani ügyfelek számára ehhez már várólistát is működésbe helyeztek.