A Revolut percenként hat ügyfelet szerez a régióban, és új vezetővel tovább növekedne
Egységes vezetés alá szervezi Európában nyugati és keleti működését a hatalmas sebességgel növekedő fintech szolgáltató. A Revolut 10 másodpercenként szerez egy ügyfelet Közép- és Kelet-Európában, már minden ötödik magyar az ügyfele, de vannak olyan régiós országok, ahol még ennél is jóval nagyobb az ügyfélköre, és tovább óhajt növekedni.
A kelet-közép-európai (KKE) és a nyugat-európai működést Wiktor Stopa vezetése alatt vonják össze. Ő korábban a vállalat nyugat-európai régiós piacainak növekedéséért és marketingjéért felelt, és most több mint 30 millió ügyfélért fog felelni, és a számukat tovább igyekszik gyarapítani – áll a Litvániában alapított, majd 2015-ben az Egyesült Királyságból útjára indult bank közleményében.
A Revolutnak hazánkban kétmillió ügyfele van, a régiónkban pedig már több mint 17 millió. A szám tavaly 23 százalékkal növekedett, a legnagyobb régiós piacaik
- Lengyelország több mint 5 millió ügyféllel,
- Románia (közel 5 millióval)
- és Magyarország (több mint 2 millióval).
A közlemény szerint 2025-ben a régióban számos mérföldkövet értek el:
- elindult a romániai fiók,
- Magyarországon elérték a 2 milliós ügyfélszámot,
- Litvániában jelzáloghitel-terméket vezettek be
- és felgyorsult a növekedésük Csehországban és Szlovákiában.
Magyarország a régió egyik leggyorsabban növekvő piaca a számukra a közlemény szerint, a tempó itt évi több mint félmillió új ügyfél.
A fintech egyébként a héten jelentette be: igen közel áll hozzá, hogy digitális fizetési szolgáltatásait elindítsa a világ legnépesebb országában, Indiában is. A majdani ügyfelek számára ehhez már várólistát is működésbe helyeztek.