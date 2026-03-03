Deviza
EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01% EUR/HUF389,86 +2,57% USD/HUF336,93 +3,67% GBP/HUF447,83 +2,78% CHF/HUF428,82 +2,74% PLN/HUF90,75 +1,17% RON/HUF76,45 +2,52% CZK/HUF15,97 +2,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 493,59 -3,89% MTELEKOM2 145 -0,7% MOL3 642 -0,22% OTP35 800 -6,98% RICHTER11 510 -2,87% OPUS522 -0,96% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 496,52 -1,72% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,5 -5,15% BUX120 493,59 -3,89% MTELEKOM2 145 -0,7% MOL3 642 -0,22% OTP35 800 -6,98% RICHTER11 510 -2,87% OPUS522 -0,96% ANY7 020 -2,28% AUTOWALLIS153,5 -2,28% WABERERS4 850 -3,09% BUMIX9 496,52 -1,72% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 502,5 -5,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ChatGPT
Trump
Bill Gates

Trump megkavarta az AI-piacot: felhasználók ezrei dobták a ChatGPT-t

Nagy kavarás van a tech szektorban. A ChatGPT-applikációt törlő felhasználók száma 295 százalékkal nőtt az elmúlt hétvége alatt. Ez azután történt, hogy az OpenAI szerződést kötött az amerikai védelmi minisztériummal. A kavarodás győztese Bill Gates lehet.
Nagy Krisztián
2026.03.03, 15:54
Frissítve: 2026.03.03, 16:29

A múlt héten összetűzésbe került Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. Egyelőre nagy a kavarodás.

Trump megkavarta az AI-piacot: felhasználók ezrei dobták a ChatGPT-t
Trump megkavarta az AI-piacot: felhasználók ezrei dobták a ChatGPT-t / Fotó: Anadolu via AFP

Donald Trump és az Anthropic csörtéje: nagy a kavarodás

A pentagon követelte, hogy az Anthropic mesterségesintelligencia- (AI) szolgáltatása, a Claude esetében oldja fel az autonóm fegyverekre és a tömeges megfigyelésre vonatkozó korlátozásokat. Dario Amodei ezt a kérést elutasította a vállalat által képviselt értékekre hivatkozva.

Az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy egy radikális baloldali „woke” vállalat diktálja, hogyan harcoljon és nyerjen háborúkat a nagyszerű hadseregünk

írta Donald Trump a Truth Socialön közzétett posztjában.

Ezután így folytatta: „Az Anthropic baloldali szélsőségesei katasztrofális hibát követtek el azzal, hogy megpróbálták rákényszeríteni a Pentagont arra, hogy az alkotmányunk helyett az ő felhasználási feltételeiknek engedelmeskedjen. Ezzel katonáink életét és nemzetünk biztonságát kockáztatták.”

Trump a posztjában felszólít minden szövetségi szervet arra, hogy azonnali hatállyal szüntessen meg minden együttműködést az Anthropickal.

A Pentagon kutatásért és technológiákért felelős államtitkára ennél is tovább ment, és Dario Amodeit egy istenkomplexusos hazudozónak nevezte.

„Ez az egész kizárólag az általunk képviselt értékekről, és elveinkről szól” − válaszolt a vádakra Dario Amodei, majd hozzátette: 

Nekem az egész ügy egy megtorló hadjáratnak tűnik, 

„annak tudatában, hogy eddig mennyit tettünk az amerikai nemzetbitonságért.”

A vezérigazgató arra is kitért, hogy a kezdetektől fogva két olyan vörös vonalat határoztak meg, amit a vállalat soha nem léphet át:

  • nem végezhetnek tömegmegfigyelést amerikai állampolgárokon,
  • korlátozzák az Anthropic AI-termékeinek autonóm fegyverekbe történő integrálását.

A mesterséges intelligencia csatatéri felhasználása

A mesterséges intelligenciát egyre gyakrabban használják a mindennapokban. Olykor talán észre sem lehet venni, mivel a szolgáltatás gyakran a felhasználó számára láthatatlanul, a háttérben dolgozik. 

A mesterséges intelligencia nem csak a mindennapokat könnyíti meg, manapság számos módon a harcmezőn is bevetésre kerül:

  • autónom fegyverrendszerek, 
  • hírszerzés és irányítás, 
  • döntéshozatal-elemzés, 
  • logisztika és megelőző karbantartás,
  • képzés és szimuláció területén is.

Az új technológia katonai célú felhasználása csökkenti az emberi jelenlét szükségességét, javítja a precizitást, gyorsítja az adatelmezést.

A nagy üzlet 

Az OpenAI megállapodást kötött a Pentagonnal az AI-eszközeinek katonai rendszerekben történő alkalmazásáról – jelentette be péntek késő este Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója.

Úgy tűnik az Anthropic által meghúzott vörös vonalat az OpenAI sem kész átlépni: 

Két legfontosabb biztonsági alapelvünk a belföldi tömeges megfigyelés tilalma, valamint az emberi felelősség a fegyverhasználat során, beleértve az autonóm fegyverrendszereket is 

− írta Sam Altman az X-en. 

Egyelőre nem világos, miben tér el az Anthropic és az OpenAI pentagonnal kötött megállapodása, csupán annyit tudunk, hogy Sam Altman szerint termékeiket minden eddiginél  szigorúbb szabályok szerint alkalmazhatja majd a hadsereg. 

Az üzlettel az OpenAI nagyot szakít, mivel a szerződés értéke megközelítőleg 200 millió dollár, és az Anthropic kiesik a Pentagon beszállítói közül. Ezzel a vállalat kizárólagos konkurense a Google lett.

Az Anthropic reagált az eseményekre 

Az Anthropic pénteken bejelentette, hogy jogi útra kívánja terelni a vitát, mivel alaptalannak tartja a Pentagon részéről történt egyoldalú szerződésbontást, amely indoklásában ellátási láncot érintő kockázatra hivatkozik.

Úgy tűnik, a felhasználók az Anthropic mellé álltak, mivel a Claude-ot letöltő felhasználók száma szombatra 51 százalékot ugrott az előző hét adataihoz mérten. 

Bill Gates örülhet 

Az OpenAI tulajdonosi szerkezete összetett, 2015-ben nonprofit kutatólaborként indult, majd később egy profitorientált leányvállalatot hozott létre a kutatások finanszírozása céljából.  

A cég 2025-ös átszervezését követően a Microsoft egy 13 milliárd dolláros befektetéssel 27 százalékos részesedést szerzett az OpenAI profitorientált leányvállalatában, így Bill Gates az események nagy győztese lehet.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu