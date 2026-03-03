Trump megkavarta az AI-piacot: felhasználók ezrei dobták a ChatGPT-t
A múlt héten összetűzésbe került Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. Egyelőre nagy a kavarodás.
Donald Trump és az Anthropic csörtéje: nagy a kavarodás
A pentagon követelte, hogy az Anthropic mesterségesintelligencia- (AI) szolgáltatása, a Claude esetében oldja fel az autonóm fegyverekre és a tömeges megfigyelésre vonatkozó korlátozásokat. Dario Amodei ezt a kérést elutasította a vállalat által képviselt értékekre hivatkozva.
Az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy egy radikális baloldali „woke” vállalat diktálja, hogyan harcoljon és nyerjen háborúkat a nagyszerű hadseregünk
– írta Donald Trump a Truth Socialön közzétett posztjában.
Ezután így folytatta: „Az Anthropic baloldali szélsőségesei katasztrofális hibát követtek el azzal, hogy megpróbálták rákényszeríteni a Pentagont arra, hogy az alkotmányunk helyett az ő felhasználási feltételeiknek engedelmeskedjen. Ezzel katonáink életét és nemzetünk biztonságát kockáztatták.”
Trump a posztjában felszólít minden szövetségi szervet arra, hogy azonnali hatállyal szüntessen meg minden együttműködést az Anthropickal.
A Pentagon kutatásért és technológiákért felelős államtitkára ennél is tovább ment, és Dario Amodeit egy istenkomplexusos hazudozónak nevezte.
„Ez az egész kizárólag az általunk képviselt értékekről, és elveinkről szól” − válaszolt a vádakra Dario Amodei, majd hozzátette:
Nekem az egész ügy egy megtorló hadjáratnak tűnik,
„annak tudatában, hogy eddig mennyit tettünk az amerikai nemzetbitonságért.”
A vezérigazgató arra is kitért, hogy a kezdetektől fogva két olyan vörös vonalat határoztak meg, amit a vállalat soha nem léphet át:
- nem végezhetnek tömegmegfigyelést amerikai állampolgárokon,
- korlátozzák az Anthropic AI-termékeinek autonóm fegyverekbe történő integrálását.
A mesterséges intelligencia csatatéri felhasználása
A mesterséges intelligenciát egyre gyakrabban használják a mindennapokban. Olykor talán észre sem lehet venni, mivel a szolgáltatás gyakran a felhasználó számára láthatatlanul, a háttérben dolgozik.
A mesterséges intelligencia nem csak a mindennapokat könnyíti meg, manapság számos módon a harcmezőn is bevetésre kerül:
- autónom fegyverrendszerek,
- hírszerzés és irányítás,
- döntéshozatal-elemzés,
- logisztika és megelőző karbantartás,
- képzés és szimuláció területén is.
Az új technológia katonai célú felhasználása csökkenti az emberi jelenlét szükségességét, javítja a precizitást, gyorsítja az adatelmezést.
A nagy üzlet
Az OpenAI megállapodást kötött a Pentagonnal az AI-eszközeinek katonai rendszerekben történő alkalmazásáról – jelentette be péntek késő este Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója.
Úgy tűnik az Anthropic által meghúzott vörös vonalat az OpenAI sem kész átlépni:
Két legfontosabb biztonsági alapelvünk a belföldi tömeges megfigyelés tilalma, valamint az emberi felelősség a fegyverhasználat során, beleértve az autonóm fegyverrendszereket is
− írta Sam Altman az X-en.
Egyelőre nem világos, miben tér el az Anthropic és az OpenAI pentagonnal kötött megállapodása, csupán annyit tudunk, hogy Sam Altman szerint termékeiket minden eddiginél szigorúbb szabályok szerint alkalmazhatja majd a hadsereg.
Az üzlettel az OpenAI nagyot szakít, mivel a szerződés értéke megközelítőleg 200 millió dollár, és az Anthropic kiesik a Pentagon beszállítói közül. Ezzel a vállalat kizárólagos konkurense a Google lett.
Az Anthropic reagált az eseményekre
Az Anthropic pénteken bejelentette, hogy jogi útra kívánja terelni a vitát, mivel alaptalannak tartja a Pentagon részéről történt egyoldalú szerződésbontást, amely indoklásában ellátási láncot érintő kockázatra hivatkozik.
Úgy tűnik, a felhasználók az Anthropic mellé álltak, mivel a Claude-ot letöltő felhasználók száma szombatra 51 százalékot ugrott az előző hét adataihoz mérten.
Bill Gates örülhet
Az OpenAI tulajdonosi szerkezete összetett, 2015-ben nonprofit kutatólaborként indult, majd később egy profitorientált leányvállalatot hozott létre a kutatások finanszírozása céljából.
A cég 2025-ös átszervezését követően a Microsoft egy 13 milliárd dolláros befektetéssel 27 százalékos részesedést szerzett az OpenAI profitorientált leányvállalatában, így Bill Gates az események nagy győztese lehet.