Trump megkavarta az AI-piacot: felhasználók ezrei dobták a ChatGPT-t

A múlt héten összetűzésbe került Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump. Egyelőre nagy a kavarodás.

A pentagon követelte, hogy az Anthropic mesterségesintelligencia- (AI) szolgáltatása, a Claude esetében oldja fel az autonóm fegyverekre és a tömeges megfigyelésre vonatkozó korlátozásokat. Dario Amodei ezt a kérést elutasította a vállalat által képviselt értékekre hivatkozva.

Az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy egy radikális baloldali „woke” vállalat diktálja, hogyan harcoljon és nyerjen háborúkat a nagyszerű hadseregünk

– írta Donald Trump a Truth Socialön közzétett posztjában.

Ezután így folytatta: „Az Anthropic baloldali szélsőségesei katasztrofális hibát követtek el azzal, hogy megpróbálták rákényszeríteni a Pentagont arra, hogy az alkotmányunk helyett az ő felhasználási feltételeiknek engedelmeskedjen. Ezzel katonáink életét és nemzetünk biztonságát kockáztatták.”

Trump a posztjában felszólít minden szövetségi szervet arra, hogy azonnali hatállyal szüntessen meg minden együttműködést az Anthropickal.

A Pentagon kutatásért és technológiákért felelős államtitkára ennél is tovább ment, és Dario Amodeit egy istenkomplexusos hazudozónak nevezte.

„Ez az egész kizárólag az általunk képviselt értékekről, és elveinkről szól” − válaszolt a vádakra Dario Amodei, majd hozzátette:

Nekem az egész ügy egy megtorló hadjáratnak tűnik,

„annak tudatában, hogy eddig mennyit tettünk az amerikai nemzetbitonságért.”

A vezérigazgató arra is kitért, hogy a kezdetektől fogva két olyan vörös vonalat határoztak meg, amit a vállalat soha nem léphet át:

nem végezhetnek tömegmegfigyelést amerikai állampolgárokon,

korlátozzák az Anthropic AI-termékeinek autonóm fegyverekbe történő integrálását.

A mesterséges intelligencia csatatéri felhasználása

