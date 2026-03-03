Szorul a hurok: nyomozás indult Magyar Péter jobbkeze ellen – százmilliók tűntek el a Tisza-alelnök cégeinél

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már vizsgálja Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökéhez kötődő céges ügyleteket. A nyomozás Budai Gyula feljelentésére indult, aki közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanúját vetette fel – írta a Magyar Nemzet.

Az ügyészség is megerősítette: a NAV nyomozást folytat Radnai Márk Tisza-alelnök korábbi céges ügyei miatt / Fotó: Czeglédi Zsolt

A Fővárosi Főügyészség szerint a feljelentés alapján egy elrendelt nyomozás azonosítható, a további információkért a NAV-hoz irányították a sajtót.

Súlyos csalást gyanít a NAV

A botrány középpontjában a Story Chef Kft., majd Valmiera Plus Kft. áll. Információk szerint Radnai Márk két hajléktalan stróman ügyvezetőt alkalmazott, és rendszeresen találkozott velük, többek között a Lánchíd-botrány kapcsán ismertté vált ügyvéd, Víg Mór irodájában.

Az ügyletek lényege, hogy a Valmiera Plus Kft. a Punto Seguro Kft.-től több százmillió forint értékű fiktív számlát fogadott be, a pénzt készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak.

A Punto Segurót feltételezések szerint kifejezetten a pénz megszerzésére hozták létre; a céget 2024-ben 150 milliós NAV-tartozás miatt felszámolták.

A nyomozás során az egyik hajléktalan stróman, Kasztel Attila gyanúsítottként került elő, jegyzőkönyve szerint szándékosan rábírta Víg Mórt, hogy a cégbíróság Andrási Tamást, a másik strómant vezesse be vezető tisztségviselőként. Andrási a szükséges dokumentumokat aláírta, ám a bejegyzés ellenére nem szerzett tényleges irányítási jogot, és a cég működtetésére sem volt szándéka.

A cégbíróság azonban a valótlan okiratok alapján bejegyezte őt.

Radnai Márk a vádakat tagadja, ám a nyilvánosságra hozott tanúvallomások és a strómanok kihallgatási jegyzőkönyvei súlyos kérdéseket vetnek fel az ügyletek tisztaságával kapcsolatban. A vizsgálat előrehaladtával a botrány tovább mélyítheti a politikai és gazdasági visszhangot a Tisza Párt környezetében, miközben a NAV felügyelete alatt zajlik a nyomozás a több százmilliós fiktív ügyletek ügyében.