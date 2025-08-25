A szociális hozzájárulási adó csökkentésével vághatja át a gordiuszi csomót a kormány, ami a vártnál gyengébb gazdasági adatok és a tavalyi bérmegállapodás miatt előállt – erre lehet következtetni abból, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) egy hete tartott egyeztetésén a munkaadók azt javasolták, hogy a kormány a csökkentse a szociális hozzájárulási adót (szocho). Mindez azért lényeges, mert ha a szaktárca befogadja a javaslatot, és jövő januártól valóban 1 százalékkal csökkenti a szochót, azzal rövidre zárhatja azt a vitát, amely a tavalyi bérmegállapodás kapcsán kibontakozott, és ami kényelmetlen helyzetet teremthetett volna azzal, hogy nem sikerül elérni határidőre az egymillió forintos fizetést.

Egymillió forintos fizetés: megvan a megoldás, amivel mégis teljesülhet Orbán Viktor álma / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Egymillió forintos fizetés: nyitott a kormány a szocho csökkentésére

Az eseményen jelen volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, aki a résztvevők elmondása szerint egyáltalán nem zárkózott el a javaslattól.

Látjuk a kormány nyitottságát abban, hogy a költségek csökkentésébe beszálljon, ezért egy dinamikusabb bérfelzárkózás is megvalósulhat

– ezt mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke, aki szerint azért van szükség a kormányzati beavatkozásra, mert az idei növekedés töredéke lesz annak, amit előzetesen terveztek. Emiatt a bérfelzárkózási pálya is lassabb lehet, de hogy mégis dinamikus maradjon, ezért a kormány segít a vállalkozóknak. „Így alakult ki, hogy a szociális hozzájárulási adó esetében, amit egyébként 27 százalékról 13 százalékra csökkentettek, még további mérséklést irányoztak elő. Reméljük, hogy ez elég lesz valamire” – fogalmazott Perlusz László, hozzátéve, úgy látja, hogy

így jó eséllyel a bérfelzárkózás dinamikusabb tud maradni, mint amit a gazdasági növekedés és az infláció indokolna.

Nem lenne előzmény nélküli, hogy a szochót faragja tovább a kormány. A 2016-os hatéves bérmegállapodás, amellett hogy jócskán megemelte a minimálbért és a garantált bérminimumot, érdemben enyhített a vállalkozók adóterhelésén, tulajdonképpen ez segített a cégeknek a megemelkedett bérköltségek kigazdálkodásában.