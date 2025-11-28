Deviza
tankolás
Románia
Rompetrol Rafinare SA
adózás
benzinkúthálózat
olajipar

Elege van a kormányból, kivonulna az országból az olajipari óriáscég: 1400 benzinkút sorsa dől el Romániában

Jelentős átalakításra készül a KazMunayGas. A kazah állami energiacég európai portfóliójának felétől megválna, és nemzetközi pályázatot ír ki új stratégiai partner bevonására. A vállalat elsősorban romániai kivonulását mérlegeli, miután az utóbbi évek adópolitikai lépései szerinte egzisztenciális kockázatot jelentettek működésére.
VG
2025.11.28, 06:33
Frissítve: 2025.11.28, 08:41

Túladna európai érdekeltségeinek a felén a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. A kazah vállalat két lépésben lebonyolítandó nemzetközi versenytárgyalást fog kiírni – írja a Maszol a profit.ro alapján. 

románia Summer,Agglomeration,On,The,A2,Highway,(autostrada,Soarelui),In,Romania
Eladná romániai érdekeltségeit, azaz a Rompetrolt a KazMunayGas / Fotó: aaddyy

„A tranzakció célja egy stratégiai partner bevonása” – közölte a vállalat.

A KazMunayGas Romániában két kőolaj-finomítót (Petromidia, Vega) és Rompetrol márkanévvel egy körülbelül 1400 egységből álló töltőállomás-hálózatot működtet. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, a Moldovai Köztársaságban, Törökországban és Grúziában.

Ágazati szakemberek véleménye szerint

a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával.

„A Rompetrol Rafinare számára az új adózási szabályok bevezetése, amelyek 2022 decemberében, a szolidaritási adóval kezdődtek és 2024-ben az árbevételre kivetett adókkal folytatódtak, egzisztenciális következményekkel járt” – közölte a cég. A Rompetrol az ágazati adók miatt az alkotmánybírósghoz fordult, amely még nem döntött a beadványról.

A Rompetrol csoport tavaly és tavalyelőtt is veszteséges volt. Az idei első fél évet a cégcsoport 53 millió dollár nettó veszteséggel zárta, míg a tavalyit 75 millió dollárossal.

A KazMunayGas tulajdonában van a romániai kőolaj-finomítási kapacitás 48 százaléka, az ország legnagyobb finomítója, a Petromidia. Az idei első fél évben a Petromidia közel 2,8 millió tonna Kazahsztánból származó kőolajat dolgozott fel. A Vega finomító, az ország egyetlen bitumen- és hexángyártója, 181 ezer tonna kőolajat dolgozott fel az év első hat hónapjában.  

Románia döntött az orosz olajról: átveszi az irányítást, ha tetszik, ha nem – 300 benzinkút zárhat be egyik pillanatról a másikra

Mint lapunk azt csütörtökön megírta, Románia új jogi mechanizmust hozna létre, amely különfelügyelet alá vonná azokat a vállalatokat, amelyek nemzetközi szankciók célpontjaivá válhatnak. A tervezet egyik legfőbb érintettje a Lukoil romániai leányvállalata lehet, amelyet hamarosan amerikai intézkedések sújtanak. A lépés célja egyértelmű: védeni az ország energiaellátását és megfékezni az árrobbanás kockázatát.

A román kormány egy olyan sürgősségi rendeletet készít elő, amely radikálisan átalakíthatja a szankciókkal sújtott vagy szankcióveszélyben lévő cégek működését. A csomag nem nevesít vállalatokat, de Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerint egyértelmű, hogy a Lukoil romániai érdekeltségére, a Petrotel finomítóra is alkalmazni fogják. A 50 ezer hordó per nap kapacitású üzem ugyanis már szerepel az amerikai szankciós listán, a korlátozások decemberben lépnek életbe.

A lépés azért is különösen érzékeny, mert Románia jelenleg az EU legmagasabb inflációjával és legnagyobb költségvetési hiányával küzd. A kormány attól tart, hogy egy finomító vagy nagy hálózat működésének zavarai – mint a Lukoil több mint 300 romániai töltőállomása – azonnali áremelkedési hullámot indítanának el.

