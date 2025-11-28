Deviza
EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF408.66 -0.04% PLN/HUF90.01 -0.23% RON/HUF74.91 -0.05% CZK/HUF15.77 -0.13% EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.49 +0.16% GBP/HUF435.54 0% CHF/HUF408.66 -0.04% PLN/HUF90.01 -0.23% RON/HUF74.91 -0.05% CZK/HUF15.77 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,862.37 +0.44% MTELEKOM1,772 -0.11% MOL2,918 +0.21% OTP34,290 +0.85% RICHTER9,810 +0.15% OPUS534 -0.75% ANY7,260 -0.28% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,400 0% BUMIX10,426.09 -0.16% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,338.78 -0.02% BUX109,862.37 +0.44% MTELEKOM1,772 -0.11% MOL2,918 +0.21% OTP34,290 +0.85% RICHTER9,810 +0.15% OPUS534 -0.75% ANY7,260 -0.28% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,400 0% BUMIX10,426.09 -0.16% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,338.78 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
város
metropolisz
népesség

A városok már majdnem az emberiség felének adnak otthont – nem fogja elhinni, hol laknak a legtöbben

1975 óra a megavárosok – azaz a tízmillió vagy annál nagyobb lélekszámú települések – száma több mint négyszeresére nőtt, nyolcról harmincháromra – derült ki az ENSZ World Urbanization Prospects 2025 frissen közzétett tanulmányából.
VG
2025.11.28, 06:48
Frissítve: 2025.11.28, 09:01

1950-ben a világ népessége 2,5 milliárd fő volt, és csak 20 százalékuk volt városlakó. Ehhez képest manapság a bolygó mintegy 8,2 milliárd lakosának 45 százaléka városokban él. Sokakat meglephet egy friss ENSZ-felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa. Az indonéz főváros Tokiót taszította le a trónról.

Sokakat meglephet egy friss ENSZ felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa. Fotó: Bloomberg / Bloomberg
Sokakat meglephet egy friss ENSZ-felmérés eredménye, amely szerint napjainkban Jakarta a világ legnépesebb városa / Fotó: Bloomberg

A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van

Az ENSZ felmérése szerint jelenleg Indonézia fővárosa, Jakarta – ahol közel 42 millió ember él – a világ legnépesebb városa, ezt követi a bangladesi Dakka, közel 37 millió lakossal, és ezután jön Tokió, Japán fővárosa a maga 33,4 milliós lélekszámával.

Tokió, amely évtizedek óta a világ legnépesebb megapolisza volt, 2025-ben csak a harmadik helyen áll, annak ellenére, hogy az elmúlt 25 évben folyamatosan növekedett. Az ENSZ becslései szerint Tokió 2050-re még jobban visszaesik a rangsorban, és olyan városok előzik majd meg, mint Sanghaj vagy Újdelhi. Míg 2050-re Dakka lakossága várhatóan eléri majd az 52,1 milliót, ezzel megelőzve a jelenleg első helyen álló Jakartát.

Érdekes ugyanakkor, hogy a kisebb és közepes méretű városok a megapoliszoknál gyorsabban növekednek, és összességében is többen élnek ilyen területeken. A jelenleg létező mintegy 12 ezer város 96 százalékának kevesebb mint egymillió lakója van, sőt a legtöbb város lakossága 250 ezer fő alatt van. Míg a megapoliszok száma várhatóan 33-ról 37-re nő 2050-re, az újak közül egyik sem lesz Európában.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu