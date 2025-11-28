Az idei esztendőben eddig 8,5 millió tonna kőolaj és több mint 7 milliárd köbméter földgáz érkezett Oroszország irányából Magyarországra – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta: ennek az energia-együttműködésnek a fenntartása Magyarország alapvető nemzeti érdeke. Azért megy valójában Orbán Viktor Moszkvába, hogy ez az együttműködés fennmaradjon, ugyanis ennek a feladása alapvetően ellentétes lenne a magyar nemzeti érdekkel.

Ezért megy valójában Orbán Viktor Moszkvába: itt a magyarázat a magyar–orosz viszonyra – a tények magukért beszélnek / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, nyilvánvalóan ez megengedhetetlen. Ezért továbbra is azon dolgoznak, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

Mint mondta, a hosszú távú garancia Magyarországon a rezsicsökkentésre a Paksi Atomerőmű új blokkjainak a megépítése. Itt most először áll elő egy olyan helyzet az elmúlt évek összevetésében, hogy

sem európai, sem amerikai szankciók nem hátráltatják az építkezést, és minden magyarországi engedély is rendelkezésre áll.

Ismertetése szerint Pakson gőzerővel zajlik a munka, zajlanak az első betonöntés előkészületei menetrend szerint, így február 5-én sor kerül rá, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy felgyorsítsák az építkezést.

Orbán Viktor péntek hajnalban elindult Putyinhoz

„Azért utazok Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron” – nyilatkozta a miniszerelnök a közmédiának, aki pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon. Ismertetése szerint:

magyar szempontból a tárgyalásoknak az a céljuk, hogy továbbra is biztosítani tudják Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent.

Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól – tette hozzá.

Nagy harc ez, egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. „Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – hangsúlyozta Orbán Viktor.