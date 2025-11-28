Egyszerre hat nagy légitársaságot tiltott ki az ország: ide most aligha tudnak elutazni a magyarok – de nem nekik fáj a legjobban a döntés

Caracas egyik napról a másikra vonta vissza hat nagy légitársaság berepülési engedélyét, miután azok a romló biztonsági helyzet miatt felfüggesztették járataikat. Az intézkedés több mint negyven járatot és nyolcezer utast érint, a döntést pedig több ország és a nemzetközi iparági szervezetek is túlzónak tartják. A feszültség a venezuelai légtérben tovább nő, miközben az érintett cégek jelezték: csak a biztonság garantálása után indulnának újra.

Venezuela példátlan lépésként kitiltott hat nagy légitársaságot a légtéréből, miután azok a romló biztonsági helyzet miatt saját döntésből felfüggesztették járataikat / Fotó: Shutterstock

A venezuelai polgári repülési hatóság (INAC) váratlanul visszavonta hat jelentős légitársaság légtérhasználati engedélyét:

a spanyol Iberiáét;

a portugál TAP-ét;

a kolumbiai Aviancáét;

a brazil-chilei LATAM-ét;

a brazil GOL-ét;

valamint a Turkish Airlines-ét.

A bejelentés lavinát indított el az amúgy is feszült térségben, ahol az elmúlt napokban a katonai aktivitás és a biztonsági kockázatok növekedése miatt több légitársaság is leállította Venezuelába tartó járatait.

A helyzetet az amerikai FAA november 21-i figyelmeztetése robbantotta ki, amely kiemelte: a venezuelai légtérben fokozott az óvatosság szükségessége a gyorsan romló biztonsági helyzet miatt. Ennek hatására több társaság – köztük mind a most szankcionáltak – ideiglenesen felfüggesztette járatait. Ez több mint negyven járat törlését és mintegy nyolcezer utas kényszerű veszteglését eredményezte.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) szerint Caracas mindössze 48 órát adott a járatok újraindítására, különben a cégek elveszíthetik a berepülési jogukat. Miután ez megtörtént, az IATA felszólította a venezuelai hatóságokat, hogy gondolják újra a döntést, mert az súlyosan megbénítja a térség légi közlekedését.

Légitársaságok: szó sem volt a venezuelai távozásról

A portugál kormány „aránytalan és elfogadhatatlan” lépésnek nevezte az engedélyek visszavonását. Paulo Rangel külügyminiszter hangsúlyozta: a TAP nem szándékozik kivonulni a venezuelai piacról, csupán a biztonságos repülés feltételei hiányoztak. Hasonlóan reagált az Iberia, amely közölte: amint lehet, újraindítják a járatokat Caracas felé.