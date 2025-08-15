Deviza
közlekedés
Dunaföldvár
duna-híd
hídlezárás
Solt
terelés

Teljes pályazár a Duna-hídon a hétvégén: napokra felfüggesztik a közlekedést – erre kell készülni 

Péntektől vasárnapig teljes pályazár lesz a Pentele hídon, a forgalmat Dunaföldvár felé terelik az 52-es főúton. A híd karbantartás miatt lesz lezárva.
VG
2025.08.15, 19:53
Frissítve: 2025.08.15, 20:15

A hídlezárás a munkavégzés átütemezése miatt később valósul meg, mint ahogyan tervezték – írja a Duol. 

híd,közlekedés, haladás, autópálya,közút
Karbantartási munkálatok miatt teljes lezárás lesz a Pentele hídon / Forrás: MKIF

Az MKIF Zrt. tájékoztatott, hogy az eredetileg 2025. augusztus 8. és 10. közötti munkavégzés helyett a tervek szerint várhatóan augusztus 15-én (pénteken) 17:00-tól augusztus 17-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon.

A közlekedők Dunaföldvár felé tudnak kerülni, az M8-as helyett az 52-es főút Dunaföldvár és Solt közötti szakaszán lehet átkelni a Dunán. A forgalmat Dunaföldvár felé terelik, a folyón átkelni a lezárás ideje alatt Dunaföldvár és Solt között, az 52-es főúton lehet. A sofőröknek érdemes előre tervezniük, és számítani a megnövekedett forgalomra a terelőúton a hétvégén.

Korábban is történt már hídjavítás

A 1682 méter hosszú Pentele hídon márciusban kezdődtek meg az ütemezett karbantartási munkák. A 2007-ben átadott hídon 13 éve végeztek utoljára sarucserét. Az elmúlt évek vizsgálatai kisebb hibákat tártak fel a dilatációs elemeknél, valamint olyan elhasználódást, ami csökkenti a jelenlegi saruk élettartamát. Emiatt idén több sarut és a dilatációs szerkezetet is cserélnek.

Eldőlt: kiadták az összes engedélyt, megépül Magyarország várva várt új autópályája - ez lesz a vidéki M0-s

