Teljes pályazár a Duna-hídon a hétvégén: napokra felfüggesztik a közlekedést – erre kell készülni 

A hídlezárás a munkavégzés átütemezése miatt később valósul meg, mint ahogyan tervezték – írja a Duol.
Az MKIF Zrt. tájékoztatott, hogy az eredetileg 2025. augusztus 8. és 10. közötti munkavégzés helyett a tervek szerint várhatóan augusztus 15-én (pénteken) 17:00-tól augusztus 17-én (vasárnap) 19:00-ig lesz teljes pályazár a Pentele hídon.
A közlekedők Dunaföldvár felé tudnak kerülni, az M8-as helyett az 52-es főút Dunaföldvár és Solt közötti szakaszán lehet átkelni a Dunán. A forgalmat Dunaföldvár felé terelik, a folyón átkelni a lezárás ideje alatt Dunaföldvár és Solt között, az 52-es főúton lehet. A sofőröknek érdemes előre tervezniük, és számítani a megnövekedett forgalomra a terelőúton a hétvégén.
A 1682 méter hosszú Pentele hídon márciusban kezdődtek meg az ütemezett karbantartási munkák. A 2007-ben átadott hídon 13 éve végeztek utoljára sarucserét. Az elmúlt évek vizsgálatai kisebb hibákat tártak fel a dilatációs elemeknél, valamint olyan elhasználódást, ami csökkenti a jelenlegi saruk élettartamát. Emiatt idén több sarut és a dilatációs szerkezetet is cserélnek.
