Végre: az új tulajdonos megkezdi a vidéki Magyarország egyik legszebb szállodájának felújítását – negyven éve áll üresen, ez a jövő vár rá

Hosszú előkészítés és a szükséges jogi folyamatok lezárása után elindul Miskolc egyik legismertebb épületének, a Korona Szállónak a teljes körű rekonstrukciója, amely egyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei tehetséggondozó központ kialakítását is magában foglalja. A kivitelező már átvette a munkaterületet, így a biztonsági előírások betartásával megkezdődhetnek a felújítási munkák – tájékoztatta hétfőn a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az MTI-t.

Végre: az új tulajdonos megkezdi a miskolci Korona Szálló felújítását – negyven éve áll üresen, ez a jövő vár rá / Fotó: Ádám János

A közlemény szerint a több mint 130 éves szálló immár közel negyven éve zárva tart, állapota ez idő alatt jelentősen leromlott. Az épület megmentésére sokáig nem akadt vállalkozó, noha kiemelkedő műemléki és kulturális értéket képvisel. Az MCC 2020 végén vásárolta meg az épületet Miskolc önkormányzatától. Az ingatlan birtokba vételét követően az alapítvány folyamatosan állagmegóvási munkálatokat végzett az épületen, melyek célja az építészeti értékek megóvása és a további pusztulás megelőzése volt.

A felújítással az MCC vállalta, hogy megőrzi és újjáéleszti a történelmi épületet, visszaadva régi rangját, és új, a 21. századi igényeknek megfelelő funkciókkal látja el.

Közlésük szerint a most induló beruházás az elmúlt évek egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztése Miskolcon, amelynek során a belváros nagy múltú épülete újul meg, és ezzel a város egy jelenlegi szégyenfoltja tűnik el a sétálóutcáról. A felújítást követően az épület ismét Miskolc és a régió életének fontos kulturális központja lesz: otthont ad városi rendezvényeknek, konferenciáknak, kulturális programoknak, működik majd benne étterem, kávézó, valamint több mint 300 tehetséges diák tanulhat itt tízéves kortól egészen az egyetemi diploma megszerzéséig, sőt azon túl is – olvasható a közleményben.

Hozzátették: a Széchenyi utcai épületrészben található vendéglátóhely – a mai kor elvárásainak megfelelő, ellenben a múlt századot idéző hangulattal – megnyitja kapuit a városban lakók és az odalátogatók előtt. A miskolciak számára csak Vörös teremként (volt Kossuth mozi), illetve Fehér teremként ismert egykori galériás báltermek teljes körű műemléki felújítást kapnak, és a nagyközönség számára is nyitottakká válnak: impozáns helyszínül szolgálhatnak majd városi nagyrendezvények, konferenciák, bálok, iskolai ünnepségek és szalagavatók megrendezésénél.

Az épületegyüttes által határolt belső udvar is teljesen megújul.

A Patak utca felől – a diákok és az ide látogatók rekreációját szolgáló – zöld szigetet alakítanak ki, az épületet körülvevő közterületeken pedig kerékpártárolókat állítanak fel.