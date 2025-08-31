Drágulnak a kötelező olvasmányok

A következő héttől megkezdődik a tanítás. Nem könnyű az iskolakezdés, nemcsak a diákoknak, de a családoknak sem. A tanszerek beszerzése mellett az aktuális évre kért kötelező olvasmányokat is össze kell gyűjteniük, ami meglepően nagy terhet ró a családokra – írja az Origo.
Az alsósoknál és a felső tagozatosoknál évente két-három kötelező olvasmányt kérnek, de a gimnazistáknál már megugrik ez a szám: évente akár tíz könyvet is el kell olvasniuk. Az utóbbiaknál ehhez hozzájönnek az érettségire felkészítő kiadványok, feladatgyűjtemények, nagyjából 5 ezer, valamint a szótárak, nyelvkönyvek 20 ezer forintos tételei, amelyek erősen megnyomják az iskolai költségeket – számolt be az Origónak egy könyvesbolt tulajdonosa a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos kérdésünkre.
Versenyképes tudás, emelkedő iskoláztatási költségek – így nőnek a szülők terhei
Az iskoláztatási költségek ma Magyarországon jóval többet jelentenek, mint az év elején megvásárolt tankönyvcsomag vagy a tornafelszerelés ára. Aki versenyképes tudást szeretne biztosítani gyermekének, annak számolnia kell az extra kiadásokkal is. A további iskoláztatási költségek között szakkörök, különórák, magántanárok és táborok térítési díjai is növelik a szülők havi kiadásait.
