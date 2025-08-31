Deviza
Drágulnak a kötelező olvasmányok

Az iskolakezdéskor nemcsak a tanszerek, hanem a kötelező olvasmányok is komoly kiadást jelentenek a családoknak. Az árak évről évre emelkednek, és a középiskolások esetében a szótárakkal, felkészítő kiadványokkal együtt több tízezer forintot is elérhet a könyvvásárlás.
VG
2025.08.31, 21:01

A következő héttől megkezdődik a tanítás. Nem könnyű az iskolakezdés, nemcsak a diákoknak, de a családoknak sem. A tanszerek beszerzése mellett az aktuális évre kért kötelező olvasmányokat is össze kell gyűjteniük, ami meglepően nagy terhet ró a családokra – írja az Origo.

Drága, de egyelőre a legtöbb szülő hagyományos könyvként vásárolja meg a kötelező olvasmányokat / Fotó: Bixabay

Nyomtatott vagy e-book formájában éri meg jobban a kötelező olvasmány megvásárlása?

Az alsósoknál és a felső tagozatosoknál évente két-három kötelező olvasmányt kérnek, de a gimnazistáknál már megugrik ez a szám: évente akár tíz könyvet is el kell olvasniuk. Az utóbbiaknál ehhez hozzájönnek az érettségire felkészítő kiadványok, feladatgyűjtemények, nagyjából 5 ezer, valamint a szótárak, nyelvkönyvek 20 ezer forintos tételei, amelyek erősen megnyomják az iskolai költségeket – számolt be az Origónak egy könyvesbolt tulajdonosa a kötelező olvasmányokkal kapcsolatos kérdésünkre. 

Versenyképes tudás, emelkedő iskoláztatási költségek – így nőnek a szülők terhei

Az iskoláztatási költségek ma Magyarországon jóval többet jelentenek, mint az év elején megvásárolt tankönyvcsomag vagy a tornafelszerelés ára. Aki versenyképes tudást szeretne biztosítani gyermekének, annak számolnia kell az extra kiadásokkal is. A további iskoláztatási költségek között szakkörök, különórák, magántanárok és táborok térítési díjai is növelik a szülők havi kiadásait.

