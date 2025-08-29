Bejelentést tett a polgármester: mostantól nem költözhet be bárki a Pest vármegyei városba – őket tiltották ki

Pilis városába a képviselő-testület döntése értelmében nem költözhetnek többek között az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők – közölte pénteken a város polgármestere, László Attila. Ezzel újabb település él az identitásvédelmi jogszabály lehetőségével, amely megengedi, hogy egyes települések korlátozzák a beköltözést különböző szempontok szerint. Korábban például Taktaharkány is élt a lehetőséggel, noha az elsősorban a budapesti agglomerációt és a Balaton-parti települések világát érinti.

Pilis környékén túraútvonalak is vannak / Fotó: Kállai Márton

A szeptember 1-jén életbe lépő rendelet belföldi és külföldi természetes személyek ingatlanszerzésére, lakcímének – lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely – létesítésére, valamint az ezekkel kapcsolatos helyi eljárási szabályokra vonatkozik. A város képviselő-testülete a helyi önazonosság védelmében az alábbi jogvédelmi eszközöket vezette be: elővásárlási jog, lakcímlétesítési tilalom, lakcímlétesítési engedély, betelepülési hozzájárulás.

Nekik tiltja meg a bekötözést Pilis városa

A rendelet értelmében nem létesíthet Pilis város közigazgatási területén található ingatlanban lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt jogerősen elítélt. Mindezen túl a döntés más bűncselekmények elkövetőire is vonatkozik, amennyiben azok nem mentesültek a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, egészen a mentesülés bekövetkeztéig. A szabályok azokra is kiterjednek, akiket a képviselő-testület, a polgármester vagy a város jegyzője bírsággal sújtott, ám a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot nem fizette meg, vagy aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján a bírságot megfizette, de a bírság megfizetésétől számított egy év még nem telt el.

Az sem létesíthet lakcímet, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal,

továbbá, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, ideértve a gyermekgondozás és -nevelés miatt igénybe vett családtámogatási ellátásokat is. Aki nem tud a kérelem benyújtásakor rendszeres, minimálbért elérő jövedelmet igazolni, az sem létesíthet lakcímet.