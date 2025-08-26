Tanévkezdési tippek: Minőség, ár és biztonság a tanszereknél

Ma már számtalan helyről, akár hagyományos üzletekből, akár webáruházakból beszerezhetők a tanszerek, iskolatáskák, tornaruhák és minden olyan termék, amely szükséges kicsiknek és nagyoknak a tanév megkezdéséhez. A széles tanszerkínálatból történő választás során érdemes vásárlás előtt tájékozódni az egyes üzletek kínálatáról, a termékek minőségéről és az árakról – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tanszervásárlás tudatosan: nem minden olcsó termék jó választás / Fotó: Kallus György

A „fantasztikus tanévkezdési akció” típusú szlogenek mögött nem feltétlenül a legjobb ajánlatok rejtőznek, és előfordulhat az is, hogy a rendkívül olcsó termékekhez silány minőség párosul. A tudatos fogyasztói döntések meghozatalához az ár-összehasonlító oldalak és az egyes kereskedelmi egységek reklámújságjai egyaránt hasznos segítséget nyújthatnak.

Az sem mindegy, milyen terméket választunk gyermekeinknek. Azon árucikkek használata, amelyek nagy koncentrációban tartalmaznak meghatározott lágyítószereket, súlyos kockázatot jelenthetnek a gyermekek egészségére, ezért a lágy műanyagból, PVC-ből készülő tolltartókat, műanyag neszesszereket, táskákat és egyéb termékeket igyekezzünk elkerülni.

A hatóság ezeket is folyamatosan vizsgálja, és a veszélyes termékeket haladéktalanul kivonja a forgalomból.

Ha a vásárlás során vagy azt követően bármilyen fogyasztói problémánk merülne fel, azt jelezzük az eladónak, és kérjük jegyzőkönyv felvételét. Ha a vállalkozással nem sikerül egyezségre jutni, panaszunk intézése érdekében az ingyenesen és gyorsan eljáró békéltetőtestülethez, megtévesztő reklám, árfeltüntetés vagy egyéb jogszabálysértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalhoz fordulhatunk.

A kormányhivatalok minden esetben eljárnak jogszabálysértés gyanúja, így többek között megtévesztés vagy termékbiztonsági szempontból nem megfelelő termék árusítása esetén is. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az iskolakezdés kapcsán is fokozott figyelmet fordít a magyar családok védelmére, a gyermekek anyagi és fizikai biztonságának garantálására.