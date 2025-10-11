Eszméletlen árakon adják veszik a Trabantokat és Wartburgokat, 100 ezer euró egy kelet-német autóért?

Már bánhatják a fal leomlása után tömegesen nyugatra költöző kelet-németek, hogy olyan gyorsan megszabadultak Trabantjaiktól és Wartburgjaiktól, hiszen a sokak által büdösnek tartott, egyszerű kialakítású, kétütemű motorral felszerelt kelet-német autók veterán gépkocsikként reneszánszukat élik Németországban 35 évvel az egyesülés után.
Egy makulátlan, eredeti állapotú Trabant 601-ért a gyűjtők akár 7 ezer eurót is fizetnek, azaz több mint kétszer annyit, mint 2018-ban - derül ki egyebek között a veterán autók piacának értékelésére specializálódott bochumi Classic Data adataiból.
A Wartburg 353 szedánért pedig ma már, persze tökéletes állapotban, közel 10 ezer eurót kell leszurkolni, vagyis ez a modell is minimum megduplázta piaci értékét az utolsó hét év alatt.
De hogy fokozzuk az egykori autótulajdonosok kínjait, a Wartburg 311 értéke is kétszeresére nőtt a négyajtós szedán kivitelben. A piackutató szerint egy kiváló állapotú modellért akár 16 600 eurót is lehet kapni.
A rendkívül ritka kupé pedig akár 35 ezer eurót is érhet.
A szintén Kelet-Németországban gyártott EMW 327 iránt érdeklődőknek még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk. A csak kis számban gyártott kabriók és kupék gyakorlatilag megegyeznek az 1941-ig Eisenachban gyártott, BMW 327 modellel, csupán az emblémát cserélték le rajtuk.
A Classic Data szerint a gyűjtők a legjobb állapotú EMW 327-sekért több mint 100 ezer eurót fizetnek.
Ezek az árak még a szakértőket is meglepték. Egy türingiai veteránautó-szakértő, Veit Kohl úgy véli, alig vannak a világon ilyen gyorsan dráguló modellek. Kohl szerint a legtöbb NDK-autóval egyébként továbbra is az ország keleti részén „kereskednek”, ahol sok gyűjtő már-már kultikus tárgyként kezeli Trabantjait vagy Wartburgjait. Nagy hangsúlyt fektetnek a járművek állapotára.
A lehető legeredetibb állapotú és a lehető legteljesebb dokumentációval rendelkező autók a legkeresettebbek – teszi hozzá Kohl.
Kohl azonban nem hiszi, hogy a drágulás tovább folytatódik. Egyes nagyon ritka modellek ára még emelkedhet, ám a többi autómatuzsálem értéke már elérhette a csúcsot – mondja.
A Kraftfahrbundesamt (KBA) azaz a német közlekedési hatóság adatai szerint a VEB Automobilwerke Eisenachban gyártott járművek közül – ezek túlnyomó többsége Wartburg - tavaly még körülbelül 8900 jármű volt forgalomban. A tulajdonosok pedig felerészt 60 évnél idősebbek.
A „Trabik” száma ennél jóval magasabb: a KBA 2024-ben körülbelül 40 800 VEB Sachsenring gyártmányú jármű volt még forgalomban Németország utcáin.
Úgy tűnik, hogy ezek a járművek továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, ráadásul minden korosztály körében.
A Trabi-tulajdonosok több mint fele ugyanis 60 év alatti. Sőt mintegy 2800-an 30 év alattiak, tehát fiatalabbak, mint a saját gépkocsijuk, lévén az utolsó Trabant 1991-ben gördült le a futószalagról Zwickauban.
Több veteránautó-találkozó is specializálódott Németországban az egykori NDK járműveire, köztük a zwickaui Trabant- és keleti járműtalálkozó, a keleti blokk járműveinek nemzetközi találkozója Pütnitzben a Balti-tengernél, a Trabant-találkozó Anklamában és az Ostmobile-találkozó Thale-ban a Harz-hegységben.
a gondosan felújított járművek sok nézőt vonzanak, és néhány DDR-rendszám is látható még a veterán autókon.
