Fűtési idény: az MVM szétteríti a gázszámlát

Az MVM a tavaszi-nyári időszakban hálózatfejlesztésekkel készült a téli fűtési idényre, amelyre már elég nagy készlet áll rendelkezésre a föld alatti gáztárolókban. A társaság a rezsicsökkentett gázmennyiséget a felhasználás ritmusához igazítva számolja el, így a nem egyenletes részszámlázást választó ügyfelek a fűtési időszakban nagyobb kedvezményes mennyiséget vehetnek igénybe.

Az MVM segít kordában tartani a gázfűtés számláját / Fotó: Németh András Péter

Az MVM évente több milliárd forintot fordít

a földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszerének korszerűsítésére,

új alállomásokat épít,

bővíti a hálózati kapacitásait,

a legmodernebb technológiára cseréli elöregedett vezetékeit.

Ennek köszönhetően közel 30 ezer kilométernyi földgáz- és csaknem 60 ezer kilométernyi villamosenergia-hálózaton keresztül, rendszeresen karbantartott, jó állapotú és európai szinten is kiemelkedő minőségű infrastruktúrával látja el az ügyfeleit folyamatosan és biztonságosan a közleménye szerint.

Megújulnak a csoport áram- és gázhálózatai

Földgázelosztó társaságai minden évben ütemezetten újítja fel a földgázhálózat elemeit. Szakemberei az idén több tíz kilométernyi vezetéken és számos nyomásszabályozó állomáson dolgoztak. Kicserélték az elöregedett, közterületi gázelosztó vezetékeket, beleértve az ingatlanok telekhatáráig húzódó, leágazó szakaszokat is.

Az MVM csoport áramhálózati társaságai is folyamatosan fejlesztik a villamosenergia-hálózatot. Az elmúlt egy évben közel 150 kilométernyi nagyfeszültségű vezeték rekonstrukciója, illetve kapacitásbővítése mellett új alállomások is létesültek.

A mátrai erőműtársaság is készen áll a fűtési szezonra

Az MVM Mátra Energia Zrt. is felkészülten várja a 2025–2026-os fűtési szezont. A társaság elvégezte az erőművi berendezések átvizsgálását, karbantartását, megszervezte a készenléti rendszereket, valamint gondoskodott a szükséges tüzelőanyag-készletről és az alternatív energiaforrások üzemkészségéről. Kiemelt figyelmet fordítanak a vízellátó és fűtési rendszerek védelmére, a téli időjárás hatásainak megelőzésére és az esetleges üzemzavarok gyors ellátására.

A rezsicsökkentett földgáz elszámolási rendszere a felhasználói szokásokhoz és a fűtési szezon ritmusához igazodik.

A havi diktálást vagy a hőmérsékletfüggő részszámlázást választók esetében a kedvezményes mennyiségeket az MVM idő- és fogyasztásarányosan állapítja meg. Ennek köszönhetően nem egyenletesen osztja el az éves kedvezménykeretet, hanem a felhasználás tipikus alakulását követve. Így a fűtési szezon kezdetével a számlákban is egyre nagyobb kedvezményes mennyiség jelenik meg, ami közvetlenül támogatja a háztartásokat a téli hónapokban.