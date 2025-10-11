Egyre több kombináció nyílik az Otthon Starttal: akár önerő nélkül is elérhető a 100 milliós támogatott ingatlan

Az Otthon Start rendelet október elején lépett hatályba, és célja, hogy a lakásvásárlást, építkezést vagy bővítést tervező családokat kiszámítható, kedvezményes hitellel támogassa. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a program más támogatási formákkal – például a CSOK Plusszal vagy a Falusi CSOK-kal – is kombinálható legyen, ami új lehetőségeket nyit a családok előtt.

Az Otthon Start Program kombinálható, ami új lehetőségeket nyit a családok előtt / Fotó: Kallus György

Berényi Balázs, a Credipass pénzügyi- és biztosítási szakértője szerint a különböző konstrukciók egymásra épülése komoly segítséget jelenthet azoknak, akik minimális önerővel szeretnének ingatlanhoz jutni. „Ha valaki 50 millió forintos Otthon Start hitelt és 50 milliós CSOK Pluszt vesz igénybe, azzal már 100 millió forint finanszírozáshoz jut. Ehhez hozzátéve a 11 milliós babaváró hitelt, 111 millió forintos ingatlanról beszélünk – mindezt akár valós megtakarítás nélkül, pusztán három vállalt gyermek mellett” – mutatott rá a szakértő.

Berényi hozzátette: több kombináció is működhet a gyakorlatban, így például

Falusi CSOK + CSOK Plusz,

Falusi CSOK + Otthon Start,

vagy akár Falusi CSOK + Otthon Start + CSOK Plusz.

Ezeket a konstrukciókat ráadásul piaci hitellel is ki lehet egészíteni, míg új építésű ingatlan esetén a falusi településlistán szereplő helyszíneken ÁFA-támogatás is elérhető.

A szakértő szerint az sem jelent akadályt, ha az érintettek időközben értékesíteni szeretnék az ingatlant, amelyre korábban Falusi CSOK-ot vettek igénybe. „Az eladás során vagy előtt a Falusi CSOK összegét tehermentesíteni kell, lehetőleg önerőből vagy a vevő önerejéből. Ez nem blokkolja az eladást, de ha az összeget nem tudják továbbvinni másik ingatlanra, akkor azt büntetéssel kell visszafizetni – ez azonban már nem a vevő problémája” – fogalmazott Berényi.

A különböző támogatások összehangolásával tehát ma már olyan komplex finanszírozási modell is kialakítható, amely akár önerő nélkül biztosítja a családok lakáshoz jutását – a kulcs a megfelelő konstrukciók kombinációja és a jogszabályok pontos ismerete.

Rendkívüli bejelentés is tettek az Otthon Startról a héten

További könnyítéseket vezet be a kormány a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban – jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Zalaegerszegen, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón. Panyi Miklós elmondta: több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett az elmúlt hat-nyolc hétben, amelyeket feldolgozva, értékelve úgy döntöttek, további kedvezményeket biztosítanak a program keretében.