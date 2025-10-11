Gáz nélkül maradhat Szerbia, csak az év végéig szállítanak az oroszok

Aleksandar Vucic szerb elnök csalódottságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Moszkva csak év végéig érvényes gázszerződést ajánlott fel Szerbiának, miután hónapokon át tárgyaltak egy hosszabb távú megállapodásról.

Vucic nem engedett az amerikai nyomásnak, de orosz gázt sem kap / Fotó: AFP

Belgrád hároméves szerződést szeretett volna kötni a Gazprommal; az év során két alkalommal is találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az Informer című lapnak adott interjúban azt mondta, hogy a késlekedés összefügghet az Egyesült Államoknak a Naftna Industrija Srbija (NIS) olajfinomítóra kivetett szankcióival, amelyek a hónap elején léptek teljes mértékben hatályba, miután több ideiglenes mentesség lejárt.

Hónapokon át könyörögtünk az amerikaiaknak, és végül sikerült nyolc hónapot elérnünk; ellentétben másokkal, mi nem vagyunk tolvajok

– mondta Vucic. Hozzátette, hogy Szerbiának három hónapra elegendő tartaléka van, és elutasította azokat a felvetéseket, hogy Belgrád esetleg államosítaná a NIS-t – amelyet az orosz Gazpromnyefty irányít – a szankciók megkerülése érdekében.

Vucic nem engedett az amerikai nyomásnak

„Az amerikaiak azt mondták nekem: »Elnök úr, írja alá, nem lesznek szankciók, csak mondja azt, hogy időre van szüksége az olajipar államosításához« – idézte fel Vucic. – Azt feleltem nekik: ez számomra elfogadhatatlan. Az országunk nem kommunista, sem fasiszta, és nem szeretjük mások tőkéjére vagy tulajdonára rátenni a kezünket.”

A Gazpromnyefty – az állami tulajdonú Gazprom olajipari ága – 56 százalék részesedéssel rendelkezik a NIS-ben.

A vállalat vezérigazgatója, Alekszandr Gyukov hétfőn Belgrádban találkozik Vuciccsal.

Remélem, az oroszok megoldják ezt az amerikaiakkal

– idézi a szerb elnököt a Bloomberg.

Az esetleges téli gázhiány tovább növelheti a Vucicra nehezedő nyomást, aki már most is belpolitikai feszültségekkel küzd, mivel tavaly november óta tízezrek tüntetnek a kormány ellen.