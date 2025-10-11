Kína az északi útvonalat használná, kereskedelmi hajózást indítana a Sarkvidéken át

Kína befejezte első, emberrel végrehajtott mélytengeri merülését az Északi-sarki jégtakaró alatt – ez egyben a világ első, összehangolt, emberes és távirányítású tengeralattjárókkal végzett merülése volt a sarkvidéki térségben.

Kína egyre nagyobb erőkkel van jelen a Sarkvidéken, az északi útvonalat kereskedelmi hajózásra is használnák / Fotó: Xinhua via AFP

A merülések Kína 15., egyben eddigi legnagyobb Északi-sarki tudományos expedíciójának részeként zajlottak, amely a múlt hónapban ért véget. A kutatók több száz mélytengeri mintát, valamint adatokat gyűjtöttek a biodiverzitásról, az óceán hidrológiájáról, a tengeri jég állapotáról és a vízkémiáról – részben mesterséges intelligencia (MI) segítségével – számolt be róla a CCTV kínai állami televízió.

Felfigyeltek az amerikaiak is

Az expedíció során több kínai kutatóhajó is Alaszka északi vizei felé hajózott, ami felkeltette az Egyesült Államok figyelmét, amely aggodalmát fejezte ki Kína növekvő sarkvidéki jelenléte miatt. A flottát

Kína első, belföldön épített sarkkutató jégtörője, a Xue Long 2 vezette; vele tartott

a Jidi jégtörő,

a Tansuo 3 kutatóhajó, valamint

a Shenhai 1 kutatóhajó, amely a

Jiaolong tengeralattjárót szállította.

A Jiaolong, amely emberek szállítására is képes, nemrég kapott új akkumulátor- és meghajtórendszert. Ezzel a a járművel hajtotta végre Kína első "emberes" mélytengeri merüléseit a jéggel borított sarkvidéki vizekben.

A Jialong elkezdi egyik kísérleti merülését a Sarkvidéken / Fotó: Xinhua via AFP

A közös merülések augusztusban zajlottak, ezek során a Jiaolong mintákat gyűjtött víz alatti élőlényekből és üledékből. A tengeralattjáró több mint tíz merülést hajtott végre, és 183 biológiai mintát gyűjtött – köztük rákokat, tengeri pókokat, tengeri rózsákat –, valamint üledék-, kőzet- és tengervíz-mintákat - számol be róla a South China Morning Post.

Kína, mint "sarkvidéki ország"

Kína magát kvázi "sarkvidéki országként” tartja számon, és folyamatosan fejleszti sarkvidéki műveleti képességeit, beleértve a hazai jégtörő-technológia fejlesztését is.

Az Egyesült Államok egyre nagyobb aggodalommal figyeli Kína sarkvidéki érdeklődését, különösen az Oroszországgal való mélyülő együttműködést, amely az egyetlen ország, amely képes nukleáris meghajtású jégtörőket gyártani.

Ez az együttműködés tudományos kutatásokat és közös sarkvidéki járőrözéseket is magában foglal, valamint a kereskedelmi sarkvidéki hajózási útvonalak fejlesztésének lehetőségét vizsgálja, amelyek a legrövidebb tengeri kapcsolatot kínálnák Nyugat-Eurázsia és az Ázsia–Csendes-óceáni térség között. Az Egyesült Államok szintén igyekszik növelni hajóépítési kapacitását, beleértve új jégtörők és sarkvidéki hajók fejlesztését. Emlékezetes, hogy Donald Trump amerikai elnök, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Alaszkában, együttműködési megállapodást kötött az orosz jégtörő flotta, köztük egy atommeghajtárú jégtörő használatáról.