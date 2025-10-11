Képzetlen klímaszerelők lepték el a piacot

Sokkal kevesebb a munka, ellepték a feketemunkások a klímaszerelés magyarországi piacát - állítja az eddigi tapasztalatai alapján Koncsek László épületgépész, akinek a néhány fős kisvállalkozása légkondicionálók telepítésére, javítására és karbantartására szakosodott. Cégének augusztusban sorra mondták vissza a megrendeléseket a lakossági megbízók, mert a hirdetésekben náluk olcsóbbakat találnak. “Ezt nemcsak én tapasztaltam, hanem az általam ismert, tisztességes klímaszerelők is” – jelentette ki.

A kontár klímaszerelők olcsón, a profik több pénzért dolgoznak/Fotó: Vémi Zoltán

Legálisan nehezen jön ki

Az persze, hogy az olcsó riválisok valóban feketén dolgoznak, közvetlenül nem állítható. Az ajánlati áraik alapján azonban nehezen tudnák szabályos körülmények között végezni a munkát. A lapunknak nyilatkozó szakember cége ugyanis egy fűtésre is használható 230 ezer forintos berendezést 100 ezerért szerel be, a bevételből adózik, fizeti az alkalmazottakat, akik reggelit és ebédet is kapnak. Mindez aligha oldható meg abból a hirdetésekben olvasható 240-250 ezer forintos díjból, amelybe már beleértendő a berendezés ára is.

Nem csak az alacsony ár a vonzó

A megbízók az alacsony díj mellett annak is örülnek, hogy a szereléseik egy kézben vannak, mert a munkát például a víz- vagy gázszerelőjük végzi. Vecsésen például egy asztalos kezdett el klímázni Koncsek László ismeretei szerint, Taksonyban egy vízszerelő, máshol gipszkartonos. Vagyis messze nem hozzáértő szakember. „Én magam épületgépész technikus vagyok, vagyis több területhez értek, mellette pedig folyamatosan képzem magam, de nem mernék egyik pillanatról a másikra víz- vagy gázszerelést elvállalni” – magyarázta.

Hiányzik sok klímaszerelő szaktudása, de az eszköze is

A kontároknak nincsenek meg a megfelelő eszközeik, a szaktudásuk. Így például aligha tudják elvégezni a telepítés utáni nitrogénes nyomáspróbát, és nem gondoskodnak a kondenzvíz csövének megfelelő lejtéséről sem. Így a kondenzvíz

ott marad a csőben a hűtési szezon végétől,

dohosodik, büdösödik,

a szag pedig beáramlik a lakásba a berendezés újbóli bekapcsolásakor.

„A hibák miatt már hozzánk fordulnak a lakossági megbízók, akik azonban azzal szembesülnek, hogy mi nem néhány tízezerbe kerülünk, hiszen a munkát lényegében elölről kell kezdenünk” – idézte fel tapasztalatait Koncsek László.