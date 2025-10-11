Képzetlen klímaszerelők lepték el a piacot

Sokkal kevesebb a munka, ellepték a feketemunkások a klímaszerelés magyarországi piacát - állítja az eddigi tapasztalatai alapján Koncsek László épületgépész, akinek a néhány fős kisvállalkozása légkondicionálók telepítésére, javítására és karbantartására szakosodott. Cégének augusztusban sorra mondták vissza a megrendeléseket a lakossági megbízók, mert a hirdetésekben náluk olcsóbbakat találnak. “Ezt nemcsak én tapasztaltam, hanem az általam ismert, tisztességes klímaszerelők is” – jelentette ki.
Az persze, hogy az olcsó riválisok valóban feketén dolgoznak, közvetlenül nem állítható. Az ajánlati áraik alapján azonban nehezen tudnák szabályos körülmények között végezni a munkát. A lapunknak nyilatkozó szakember cége ugyanis egy fűtésre is használható 230 ezer forintos berendezést 100 ezerért szerel be, a bevételből adózik, fizeti az alkalmazottakat, akik reggelit és ebédet is kapnak. Mindez aligha oldható meg abból a hirdetésekben olvasható 240-250 ezer forintos díjból, amelybe már beleértendő a berendezés ára is.
A megbízók az alacsony díj mellett annak is örülnek, hogy a szereléseik egy kézben vannak, mert a munkát például a víz- vagy gázszerelőjük végzi. Vecsésen például egy asztalos kezdett el klímázni Koncsek László ismeretei szerint, Taksonyban egy vízszerelő, máshol gipszkartonos. Vagyis messze nem hozzáértő szakember. „Én magam épületgépész technikus vagyok, vagyis több területhez értek, mellette pedig folyamatosan képzem magam, de nem mernék egyik pillanatról a másikra víz- vagy gázszerelést elvállalni” – magyarázta.
A kontároknak nincsenek meg a megfelelő eszközeik, a szaktudásuk. Így például aligha tudják elvégezni a telepítés utáni nitrogénes nyomáspróbát, és nem gondoskodnak a kondenzvíz csövének megfelelő lejtéséről sem. Így a kondenzvíz
„A hibák miatt már hozzánk fordulnak a lakossági megbízók, akik azonban azzal szembesülnek, hogy mi nem néhány tízezerbe kerülünk, hiszen a munkát lényegében elölről kell kezdenünk” – idézte fel tapasztalatait Koncsek László.
Szerinte az augusztus óta tapasztalható lemondások másik oka az lehet, hogy már nincs szükség a hűtésre, inkább másra kötik a szerelésre szánt pénzt. Csakhogy az idő előrehaladtával sem a berendezések, sem a telepítésük és a karbantartásuk nem lesz olcsóbb.
A szakember egy állami megbízóval is megütötte a bokáját. A megnevezni nem kívánt szervezet több száz berendezést telepíttetett a cégével, és megrendelte azok takarítását, karbantartását is. Utána viszont nem fizetett, mert hozzá sem folyt be az általa várt pénzt. Több tízmillió forintos tartozását végül csak ügyvédi felszólításra egyenlítette ki.
Egészen mások, de összességében nem jobbak Koncsek László külföldi tapasztalatai sem. Németországban például, ahol a hőszivattyúk és a napelemek uralják a lakossági piacot, nincs hagyománya a légkondicionálók használatának. Így hiányoznak a telepítésükhöz szükséges helyi szakemberek is. Volt, hogy a cégének három éve a garázsban porosodó klímát kellett beszerelnie. Ráadásul, ha már a helyszínen volt, gyorsan szereltettek vele mást is, ugyanis sok más szakipari munkát sem tanulnak ki a helyiek. Így nem meglepő, hogy hiányoznak a megfelelő szerszámok is. Csak egy apróság: mágneses végű csavarhúzó nélkül egy 2,5-3 órás szerelés akár 5-6 órát is igénybe vehet.
Ezért azok a külföldi - nagy többségükben magyar - szerelők teszik jól, akik saját, megfelelő eszközökkel megrakott kocsival indulnak el külföldi megbízást teljesíteni.
Koncsek László kocsijában például folyamatosan 3-4 millió forint értékű szerszám van.
A külföldön szerencsét próbáló magyar klímások között azonban sok a tapasztalatlan, esetenként tanulatlan húszéves, aki a nagyobb díj reményében vállal külföldi munkát, de van bőven nehezebben lassabban dolgozó 55-60 éves is. A kezdők persze nem visznek magukkal megfelelő szerszámot sem.
A helyiek Londonban sem végeznek lakossági szakipari munkát. Például a szobafestést és mázolást főleg lengyeleknek és románoknak adják ki. E szakmában is gyakori az igénytelen kivitelezés, így elmaradhat a mázolandó ajtó leszerelése, tisztítása, vagy glettelése. Svájcban viszont profi módon dolgoznak a külföldi, jellemzően magyar szakipari kivitelezők.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.