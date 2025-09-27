Deviza
Kiderült, miből költöttek pihenésre a magyarok augusztusban - ez hajtotta csúcsra a turizmust

Augusztusban a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek kártyáikról. Ezáltal a SZÉP-kártya is hozzájárult ahhoz, hogy augusztusban közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken.
Andor Attila
2025.09.27, 11:45
Frissítve: 2025.09.27, 13:33

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani. A kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését, miközben a hazai turizmust és a gazdaságot is erősíti. 

cafeteria
Cafeteria: többet költöttek a SZÉP-kártyákról, mint tavaly / Fotó: Shutterstock

A SZÉP-kártya az idei nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában

a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek kártyáikról, ami 5,5 százalékkal volt több az előző év azonos időszakához képest.

Ezáltal a SZÉP-kártya is hozzájárult ahhoz, hogy augusztusban közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami új csúcsnak számít az év ezen hónapjában.

2025 augusztusában a SZÉP-kártya-feltöltések összértéke több mint 26,5 milliárd forintot tett ki, míg a kártyabirtokosok összesen 49,1 milliárd forintot költöttek SZÉP-kártyáikról, 5,5 százalékkal többet, mint 2024 augusztusában. Az év nyolcadik hónapjában az elfogadóhelyek száma is tovább bővült, így a kártyabirtokosok már több mint 160 ezer helyszínen használhatják SZÉP-kártyájukat, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb bevételt augusztusban is a balatoni szálláshelyek köszönhették a SZÉP-kártyának, ahol 

a belföldi szálláshelyi költések csaknem 10 százalékát ez a fizetőeszköz biztosította. 

Sopron környékén költötték a legtöbbet

Bevételeiket legnagyobb arányban a Sopron–Fertő turisztikai térségben köszönhették a szálláshelyek a SZÉP-kártyának, ahol ebben az időszakban a hazai vendégektől származó szálláshelyi bevételek 16,3 százalékát SZÉP-kártyával egyenlítették ki. A szálláshelyi SZÉP-kártyás költések augusztusban Budapesten nőttek a legnagyobb mértékben 26,1 százalékkal.

A SZÉP-kártya a nyári szezonban is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: 2025 augusztusában közel 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt, ami a tavalyihoz képest 1 százalékos növekedést jelent. A vendégéjszakák száma elérte a 7,3 milliót, ebből a belföldi vendégek közel négymillió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken.

 

