SZÉP-kártya: az év legsűrűbb hónapját jelenti szeptember a tulajdonosoknak

Érdemes minden SZÉP-kártya-tulajdonosnak tisztában lennie azzal, mit hoz a szeptember a kártyák felhasználása tekintetében – hívja fel a figyelmet összeállításában az Origo. A digitális SZÉP-kártya megjelenésével a kártyák használata még egyszerűbb, komfortosabb lesz, miközben még van idő, hogy az érintettek elkerüljék a szeptember 20. utáni egyszeri díjfelszámítást, ami fel nem használt egyenlegük miatt sújthatja őket.

Több dologra kell figyelni szeptemberben a SZÉP-kártya-tulajdonosoknak / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

SZÉP-kártya: szeptember 20-ig van idő elkerülni a díjlevonást

A SZÉP-kártyákra vonatkozó módosított kormányrendelet szerint miután a munkáltató feltölt a kártya egyenlegére, a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig, illetve szeptember 20-ig használhatják fel az aktuális egyenleget teljes mértékben, költségek levonása nélkül a kártyabirtokosok.

Mi történik akkor, ha a kártya tulajdonosa ezt nem teszi meg, azaz „parkoltatja” a kártyán lévő pénzt? Ebben az esetben büntetést kell fizetnie, ugyanis a szolgáltató a fel nem használt egyenleg terhére szeptember 20. után egyszeri, 15 százalékos mértékű díjat számít fel. Ennek részleteit lapunk cikkében találja meg.

Az Origo cikke kitér rá, hogy ezzel kapcsolatban érdemes tisztázni egy gyakori félreértést az egyenleg felhasználásával kapcsolatban. Gyakran találkozni ugyanis azzal a megfogalmazással, hogy a SZÉP-kártyákra érkező egyenlegek egy éven belüli felhasználása kötelező. Ez annyiban mindenképpen pontatlan, hogy a megmaradt egyenleg egy évet követően sem veszik el, és felhasználása ez után az időszak után is lehetséges – az imént említett 15 százalékos egyszeri levonás mellett.

Idén szeptembertől a kötelező biztosítani a digitális SZÉP-kártyákat

A tavaly év végén erről megjelent kormányrendelet ugyanis idén szeptember 1-jétől kötelezővé teszi az alábbiakat: a SZÉP-kártyát a pénzforgalmi szolgáltatónak olyan műanyag formájú és infokommunikációs eszközre digitalizálható készpénz-helyettesítő fizetési eszközként kell kibocsátania, amely a kártyabirtokos számára kizárólag a korlátozott rendeltetésű fizetési számlán jóváírt, SZÉP-kártyára érkező juttatások terhére teszi lehetővé fizetési megbízások megtételét, továbbá elektronikus elfogadóhelyi terminál által olvasható, és azon keresztül is alkalmas a fizetési megbízások megtételére.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.