Változnak a SZÉP-kártya szabályai, többet lehet majd tölteni rá

A K&H szerint a lakosság nyitott a digitális átállásra, augusztus végéig ugyanis közel 21 ezer SZÉP kártyát digitalizáltak a kártyabirtokosok a banknál. A változások után a kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

Népszerű cafeteria-juttatás a SZÉP-Kártya / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret,

júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg.

Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben.

Egyre több helyen lehet használni

Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

Ma már az okoseszközökön keresztül intézzük a mindennapi dolgainkat, ezért elengedhetetlen volt számunkra, hogy a SZÉP kártyát is ugyanolyan egyszerűséggel tudják használni ügyfeleink, mint a bankkártyájukat, akár mobiltelefonos, vagy okosórával történő fizetés során

– kommentálta a változásokat Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

Fontos határidő közeleg– erre mindenképpen érdemes odafigyelni

A SZÉP-kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszközének számít. Ugyanakkor közeleg a határidő, amíg még levonás nélkül elkölteni a régóta a kártyán parkoló összegeket.

A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20. és 2024. szeptember 20. között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni – emlékeztet Fata László a Cafeteria Trend juttatási szakértője.