Tanulságos nyarat zárt az európai légiközlekedés

Jelentős fennakadásokat vizionált az idei nyári szezon kezdetekor a légiközlekedésben az Eurocontrol. A kontinens léginavigációs szolgáltatóit összefogó szervezet májusban azt jósolta, hogy az idei csúcsidőszakban kilenc tagállam légterében is tetemes késésekkel kell számolni, a légiforgalmi irányító szolgálatok kapacitáshiánya miatt. Helyette ez történt a nyáron az európai légiközlekedésben.
Az Eurocontrol jelentése szerint az idei nyáron összesen 3 millió 231 ezer, átlagosan napi 35 122 járat közlekedett a légtérben, amely a tavalyi azonos időszak forgalmát 3, míg a járvány előtti, 2019-es év nyaráét egy százalékkal haladta meg – számolt be az Eurocontrol friss légiközlekedési jelentésére hivatkozva az Origó.
