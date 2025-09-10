Deviza
Tanulságos nyarat zárt az európai légiközlekedés

Meglepő fordulat történt idén nyáron a kontinens légiforgalmában. Aki a repülésirányítók által a szezon elején beharangozott káoszra számított, jócskán meglepődhetett. Ezek a friss adatok az idei nyári európai légiközlekedésről.
VG
2025.09.10, 21:49

Jelentős fennakadásokat vizionált az idei nyári szezon kezdetekor a légiközlekedésben az Eurocontrol. A kontinens léginavigációs szolgáltatóit összefogó szervezet májusban azt jósolta, hogy az idei csúcsidőszakban kilenc tagállam légterében is tetemes késésekkel kell számolni, a légiforgalmi irányító szolgálatok kapacitáshiánya miatt. Helyette ez történt a nyáron az európai légiközlekedésben.

európai légiközlekedés
Kellemes meglepetés érhette aki idén nyáron többször is igénybe vette az európai légiközlekedést / Fotó: Shutterstock

Ez történt az európai légiközlekedésben

Az Eurocontrol jelentése szerint az idei nyáron összesen 3 millió 231 ezer, átlagosan napi 35 122 járat közlekedett a légtérben, amely a tavalyi azonos időszak forgalmát 3, míg a járvány előtti, 2019-es év nyaráét egy százalékkal haladta meg  – számolt be az Eurocontrol friss légiközlekedési jelentésére hivatkozva az Origó.

Az európai légiközlekedés további adatairól és a teljesítmény javítása érdekében tervezett jövő évi változtatásokról az Origón olvashatnak.

