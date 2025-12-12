Deviza
EUR/HUF384.02 +0.27% USD/HUF327.55 +0.43% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.94 +0.35% RON/HUF75.41 +0.26% CZK/HUF15.85 +0.13% EUR/HUF384.02 +0.27% USD/HUF327.55 +0.43% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.94 +0.35% RON/HUF75.41 +0.26% CZK/HUF15.85 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,575.66 +0.33% MTELEKOM1,756 +0.46% MOL2,938 0% OTP34,480 +0.46% RICHTER9,680 +0.52% OPUS557 +0.18% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,042.41 -0.13% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,405.96 -0.1% BUX109,575.66 +0.33% MTELEKOM1,756 +0.46% MOL2,938 0% OTP34,480 +0.46% RICHTER9,680 +0.52% OPUS557 +0.18% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,042.41 -0.13% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,405.96 -0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
saját részvény vásárlás
Opus Global
tranzakció

Részvényei visszavásárlásával kezdi az új évet az Opus Global

A tranzakcióra január második felében kerül sor. Az Opus Global most a nagyobb részvénypakettek visszavásárlását célozta meg.
VG
2025.12.12, 13:16
Frissítve: 2025.12.12, 13:36

Legalább egymilliárd forint értékben tervez részvény-visszavásárlásokat az Opus Global jövő januárban – közölte a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzett holding pénteken.

Opus GLobal
A nagyobb részvénypakettekre vadászik az Opus Global /Fotó: Dömötör Csaba

Az Opus Global közgyűlése már kiadta a meghatalmazást

A tranzakcióra – melyekre az igazgatóság már áprilisban megkapta a szükséges felhatalmazást a társaság közgyűlésétől – a BÉT Általános Üzletszabályzatában meghatározott Fix ügylet(ek) keretében kerül sor, 

figyelembe véve a BÉT által meghatározott, large in scale (LIS) waiver alatt kötött fix ügyletkötési minimális árfolyamértéket, amely jelenleg 50 millió forint.

A large in scale waiver egy olyan mentességet jelent, amely lehetővé teszi, hogy a nagyon nagy, piaci árat jelentősen befolyásoló megbízásokat ne kelljen azonnal közzétenni a tőzsdén, így védve a céget a negatív piaci hatásoktól, miközben a piac egészséges működését is fenntartják. 

Ez a mentesség a standard piaci mérethez képest nagynak minősülő megbízásokra vonatkozik, és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) határozza meg a konkrét mértékeket pénzügyi instrumentumonként.

Különböző árszinteken lehet felajánlani a részvényeket

A tranzakció keretében az Opus Global különböző árszinteken tervezi lebonyolítani a részvény visszavásárlásokat, azzal, hogy az említett közgyűlési felhatalmazás alapján 

a társaság által fizetett részvényenkénti ár nem lehet magasabb az előző tőzsdei nap záró árának 20 százalékkal növelt értékénél és részvényenként nem haladhatja meg a 2024. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 710 forintot.

Az ügyletekre várhatóan január második felében kerül sor. A pontos menetrendet, a részvétel részletes feltételeit, a részvételhez potenciálisan szükséges nyilatkozatokat és igazolásokat, árazási kritériumokat és a részvény-visszavásárlási fix-ügylet(ek) elszámolási rendjét január első felében hirdeti ki az Opus.

A részvény-visszavásárlási akcióban részt vehet bárki, akinek a tranzakció időpontjában legalább 50 000 000 forint árfolyamértékű Opus-részvénye van és teljesíti a január első felére várható részletes közzétételben meghatározásra kerülő egyéb feltételeket. 

A részvényesek mérlegelésük szerinti mennyiségben ajánlhatják fel a részvényeiket, figyelembe véve a fix ügyletkötési minimális árfolyamértéket, illetve az egyéb feltételeket.

A tranzakció lebonyolítását az Equilor Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató végzi.

OPUS részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OPUS részvény13:43:47
Árfolyam: 557 HUF +1 / +0.18 %
Forgalom: 86,926,372 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Az Opus Global részvényárfolyama pénteken kora délutánig 0,2 százalékkal, 557 forintra nőtt.  

 

 

  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu