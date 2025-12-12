Súlyos kijelentést tett Putyin bizalmi embere szerint: Zelenszkijnek érdeke a háború folytatása – így gáncsolná el a béketervet

Volodimir Zelenszkij az európai tárgyalásokon olyan javaslatokat szeretne tenni orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai tervhez, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója, Jurij Uszakov.

Jurij Uszakov (b) és Vlagyimir Putyin (j) / Fotó: Kristina Kormilitsyna / AFP

Uszakov a Ria Novisztyi orosz hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a kijevi vezetés megpróbálja megzavarni a békefolyamatot. Hozzátette, hogy Oroszország még nem látta a terv javított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal.

Putyin tanácsadója szerint az ukrán javaslatok elfogadhatatlanok

A tárgyalások jelenleg az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna között zajlanak, de az orosz elnöki tanácsadó szerint Washington előbb-utóbb fel fogja venni a kapcsolatot Moszkvával is ebben a kérdésben.

Volodimir Zelenszkij azon ötletéről, hogy népszavazást tartsanak a területi kérdésről, azt mondta, hogy az egész Donbasz egyértelműen orosz. Uszakov szerint a fegyverszünet csak az ukrán fegyveres erők onnan való kivonulása után jöhet létre.

Egy nappal korábban Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy az európai vezetők új javaslatot adtak át Donald Trump amerikai elnöknek Kijev területi engedményeiről. Trump ennek kapcsán elmondta, hogy az amerikai delegáció szombaton részt vehet az Európai Unió és Ukrajna képviselőivel folytatott tárgyalásokon, amennyiben Washington úgy ítéli meg, hogy azok eredményre vezethetnek.

Trump már nagyon békét kötne, de úgy látja, Zelenszkij még visszakozik

A ZN.ua ukrán hírportál szerint Donlad Trump egy sajtótájékoztatón arról beszél, hogy közel a megállapodás Oroszországgal. Sőt, Ukrajnával is közel a megállapodás, bár úgy látja, hogy Zelenszkij nem, de a csapata nyitott a felvázolt koncepcióra.

„Ez egy négy vagy öt részes megállapodás. Bonyolult a helyzet, mert bizonyos módon a területek felosztásáról van szó. Ez nem egyszerű dolog – olyan, mint egy nagyon összetett ingatlanügylet, ezerrel megszorozva. De ez egy olyan megállapodás, amely megakadályozhatja, hogy havonta több ezer ember haljon meg” – fejtette ki újságíróknak az amerikai elnök.