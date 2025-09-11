Nincs vége: újabb halálos állatbetegség ütötte fel a fejét Magyarországon – van egy hatalmas különbség a száj- és körömfájáshoz képest

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tájékoztatása szerint Magyarország állategészségügyi hatóságai riasztó hírt közöltek: ismét felütötte fejét a kéknyelv-betegség hazánkban. A fertőzés komoly veszélyt jelent a szarvasmarhákra, juhokra és kecskékre, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak.
A betegséget Somogy vármegyében, egy 303 állatot számláló szarvasmarha-állományban azonosították. A hatósági vizsgálatok szerint a fertőzés 15 állatot érintett. A WOAH közleménye szerint a magyar hatóságok azonnal jelentették az esetet, és megtették a szükséges intézkedéseket a betegség terjedésének megakadályozására – számolt be róla a Reuters.
A Világgazdaságnak magas rangú források megerősítették a fejleményt. Azonban nagyon fontos látni, hogy a legutóbb komoly következményekkel járó száj- és körömfájáshoz képest most van egy hatalmas különbség, ami indokolatlanná teszi a pánikot.
A kéknyelv-betegségre ugyanis létezik vakcina, amely hatékonyan veszi elejét a betegség elburjánzásának.
„A helyzet abszolút kezelhető a telepen eszkaláció nélkül, a történtek nem fenyegetik Magyarország kéknyelv-mentességi minősítését” – mutatták rá.
Magyarország 2017 óta hivatalosan mentes a kéknyelv-betegségtől, ami a WOAH által megadott feltételek teljesítésének köszönhető, valamint az EU 2021/620/EU-rendelete is megerősíti ezt a státuszt. Ez tehát nincs veszélyben. Külön jó hír, hogy a WOAH szerdán hivatalosan is elismerte, hogy Magyarország megszabadult a száj- és körömfájástól.
A kéknyelv-betegség egy rovarok által terjesztett, vírusos eredetű kór, amely a kérődző háziállatokat – főként a juhokat, szarvasmarhákat és kecskéket – betegíti meg. Bár az emberre nem veszélyes, az állatoknál lázat, nyálzást, nyelvduzzanatot és súlyos esetben elhullást is okozhat. A betegség gyors terjedése miatt komoly kockázatot jelent az állattenyésztésre, és exportkorlátozásokat is eredményezhet.
A WOAH állítása szerint Magyarországon utoljára tíz évvel ezelőtt regisztráltak kéknyelv-betegséget, bár ez különös, ugyanis a közelmúltból is találni eseteket.
Az újabb fertőzés felbukkanása arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás és a rovarok által terjesztett betegségek egyre nagyobb veszélyt jelenthetnek a hazai állattartásra. Az ilyen járványok megjelenése nemcsak az állategészségügyet terheli, hanem komoly gazdasági következményekkel is járhat a gazdák és az exportpiac számára.
Lapunk megkereste a Nébihet és az Agrárminisztériumot, de a cikk megjelenéséig nem érkezett hivatalos válasz. Amint ez megtörténik, arról beszámolunk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.