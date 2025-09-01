Lázár János átírna egy képletet – százmilliárdokat hagyva az önkormányzatoknál

Bár a mindennemű szakmaiságot nélkülöző ellenzéki rágalmak szerint a szolidaritási hozzájárulást az állam elveszi az önkormányzatoktól, az igazság ezzel szemben az, hogy az ország leggazdagabb, legtöbb iparűzési adót realizáló önkormányzatainak befizetését az igazságosság és a szolidaritás jegyében osztják el. Az iparűzési adó az önkormányzati alrendszer legfontosabb forrását kitevő bevétel, ami jelentős jövedelmi különbségeket eredményez a települések között. Ennek kiegyensúlyozását évek óta szolgálja a szolidaritási hozzájárulás, amelynek mértékét rögzített matematikai képlet szabja meg, jogi alapja pedig a mindenkori költségvetési törvény.

Szolidaritási adó: Lázár János terve nagyon is illeszkedik a hasznosulást szem előtt tartó kormányzati törekvésekbe / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A képletet írná át most Lázár János úgy, hogy a szolidaritási adó azon részét, amelyet utak építésére költenének, részben (20 százalékban) vagy egészben leírhatnák az önkormányzatok. A kormány jól láthatóan a folyamatos egyensúly fenntartására törekszik úgy, hogy kiemelten számít azokra az önkormányzatokra, amelyek az iparűzési adóbevételeik miatt eleve könnyebben megtehetik, hogy több pénzt költsenek akár útfejlesztésre, infrastrukturális beruházásokra. Ezért

tűnhet úgy, hogy kevesebb lesz az adóbevétel és ezáltal az elosztható összeg a jóváírás nyomán, a „lázári terv” azonban nagyon is illeszkedik abba a kormányzati törekvésbe (lásd lejjebb – a szerk.), hogy a szolidaritási hozzájárulás által befizetett összeg hasznosulása a térségi felzárkóztatást és a helyben történő fejlesztéseket is célozza.

Lázár János építési és közlekedési miniszter idei harmadik közlekedésinfóján tett bejelentése nagy jelentőségű, mivel a politikus a szolidaritási adó átalakítására tett javaslatával lényegében több száz milliárd forintot hagyna ott helyi szinten az önkormányzatoknál, a számokat nézve ez kifejezetten indokolt is.

Gulyás Gergely: rossz a képlet, nem jó a matek A szolidaritási hozzájárulás rendszerének esetleges megreformálásáról Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: az adó létének helyességét és a mögötte álló elvek helyességét a megyei jogú városok nagy része nem vitatja, de személyes véleménye szerint az a képlet, amellyel kiszámolják az adó összegét, (…) nem jó. Közölte: folyamatban van az egyeztetés a városokkal, és egy olyan megállapodásra kellene jutni, ami hosszú távon is elfogadható minden fél számára.

Lázár János célzott intézkedése

A miniszter azt szeretné, ha a szolidaritási adó azon részét, amelyet utak építésére költenének részben (20 százalékban) vagy egészben leírhassák az önkormányzatok.