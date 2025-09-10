Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.93 -0.05% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF92.21 -0.28% RON/HUF77.36 -0.17% CZK/HUF16.1 -0.2% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.93 -0.05% CHF/HUF420.34 -0.21% PLN/HUF92.21 -0.28% RON/HUF77.36 -0.17% CZK/HUF16.1 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,470.91 -1.15% MTELEKOM1,864 +0.54% MOL2,886 -0.14% OTP29,350 -1.16% RICHTER10,090 -3.07% OPUS544 -1.47% ANY7,540 -2.12% AUTOWALLIS155 -2.58% WABERERS5,080 -1.57% BUMIX9,355.86 -1.2% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,154.35 -0.65% BUX101,470.91 -1.15% MTELEKOM1,864 +0.54% MOL2,886 -0.14% OTP29,350 -1.16% RICHTER10,090 -3.07% OPUS544 -1.47% ANY7,540 -2.12% AUTOWALLIS155 -2.58% WABERERS5,080 -1.57% BUMIX9,355.86 -1.2% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,154.35 -0.65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
dugó
M7-es autópálya

Óriási dugó az M7-es autópályán: egy munkát végző járműnek ment neki egy autó

Egy munkát végző járműnek ment neki egy autó. Több kilométeres dugó alakult ki az M7-es autópályán.
VG/MTI
2025.09.10, 13:27
Frissítve: 2025.09.10, 13:41

Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán egy munkát végző járműnek ütközött egy gépkocsi szerdán Tordas térségében – közölte honlapján a katasztrófavédelem. Az Útinform pedig arról írt, hogy a forgalmat leállították, a torlódás 8-9 kilométer hosszú.

M3-as autópálya baleset, torlódás m7-es autópálya
Kilométereken áll a sor / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap (illusztráció)

A baleset következtében az egyik jármű ki is gyulladt, de a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a lángokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu