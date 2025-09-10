Óriási dugó az M7-es autópályán: egy munkát végző járműnek ment neki egy autó

Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán egy munkát végző járműnek ütközött egy gépkocsi szerdán Tordas térségében – közölte honlapján a katasztrófavédelem. Az Útinform pedig arról írt, hogy a forgalmat leállították, a torlódás 8-9 kilométer hosszú.

Kilométereken áll a sor / Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap (illusztráció)

A baleset következtében az egyik jármű ki is gyulladt, de a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották a lángokat.