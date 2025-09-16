Óriásit ugrottak a magyar fizetések: súrolja a félmilliót a nettó átlagkereset

Korrigált a bérdinamika júliusban az előző havi kiugrás után, a Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint a nyár közepén a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Ezzel a bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Óriásit ugrottak a magyar fizetések: közel 480 ezer forint a nettó átlagkereset Magyarországon / Fotó: Bernd Weißbrod / AFP

Júniusban az elemzői várakozásokat is felülmúlta bruttó keresetek dinamikája, amelyek közel 10 százalékkal nőttek, így várható volt, hogy ezt követően valamekkora korrekció jön.

Újdonság, hogy a nettó bérek növekedése meghaladta a bruttó fizetések emelkedését, ennek oka, hogy 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény megjelent a statisztikai adatokban.

A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Mindez azt mutatja, hogy az alacsonyabb kereseti sávokban is erőteljes maradt bérkiáramlás.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset

a vállalkozásoknál 649 900,

a költségvetésben 669 900,

a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

Annak ellenére maradt kiugró a bérdinamika, hogy továbbra is kereslethiányos magyar gazdaság. A vállalatok hónapok óta szenvednek a gyenge megrendelésállománytól, az az erőtlen konjunktúrától, emiatt jelentős kapacitásfelesleg alakult ki. Ugyanakkor a másik oldalról a bérnyomás nem szűnt meg, a minimálbér idei 9 százalékos és a garantált bérminimum 7 százalékos emelésének kigazdálkodása komoly nehézséget jelent a cégeknek egy szűkülő piac közepette. Jövőre ráadásul a tavalyi bérmegállapodás nyomán a minimálbért 13 százalékkal kellene emelni, amit a vállalkozói érdekképviseletek egyelőre elutasítanak. Erre a helyzetre jelenthet megoldást a szociális hozzájárulási adó 1 százalékos csökkentése, amivel a kormány reményei 200 milliárdot maradna ott 2026-ban a magyar vállalkozásoknál.