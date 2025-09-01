Otthon Start: belépőt ad a K&H az első lakáshoz – akár 320 ezer forintos jóváírással

Szeptembertől elérhető az Otthon Start Program, amely a fiatalok lakáshoz jutását kívánja felgyorsítani. A konstrukció legfeljebb 3 százalékos kamattal és többféle díjkedvezménnyel teszi vonzóvá a hitelfelvételt. A K&H ehhez kapcsolódva minden ügyfélnek, aki náluk lakossági bankszámlával rendelkezik, 200 ezer forintos jóváírást biztosít, függetlenül a hitel összegétől.
A bank nem áll meg itt: elengedi vagy visszatéríti a szerződéskötési, közjegyzői és értékbecslési díjakat, valamint a tulajdoni lap és térképmásolat költségeit is. Új számlanyitás esetén további bónuszok járnak – bankváltásnál akár fejenként 60 ezer forint –, így házastárs igénylők akár 320 ezer forintot is visszakaphatnak a kezdeti terhekből.
Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője szerint a konstrukció célja, hogy a fiatalok ne kényszerüljenek hosszú évekre bérleti díjra költeni, hanem kiszámítható, biztonságos környezetben indíthassák el jövőjüket. A bank szakértői úgy vélik,
az Otthon Start hozzájárulhat ahhoz, hogy sokan előrébb hozzák életük egyik legfontosabb döntését.
A piaci hatás sem elhanyagolható: a K&H előrejelzése szerint az év végére akár 50 százalékkal is bővülhet a lakáshitelezés, amelynek döntő részét ez az új program adhatja. A kérdés inkább az, hányan döntenek úgy, hogy a kedvező feltételek miatt a tervezettnél korábban vágnak bele a saját otthon megszerzésébe.
Otthon Start hitel: néhány óra kellett, és már be is fogadták az első kérelmet – megrohanták az ügyfelek a bankokat
Már az Otthon Start hitel indulásának napja is erős érdeklődést hozott a bankfiókokban, sőt, akadt bank, amely már délelőtt eljutott az első hitelkérelem befogadásáig. Közben a pénzintézetek a babaváró kölcsönnél megszokottnál is nagyobb összegű ajándékpénzekkel versenyeznek az ügyfelekért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.