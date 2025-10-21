Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.8 -0.07% RON/HUF76.5 +0.02% CZK/HUF16.01 -0.1% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.8 -0.07% RON/HUF76.5 +0.02% CZK/HUF16.01 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,830.13 +0.04% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,736 -1.24% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,126.52 +1.12% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229 +0.02% BUX103,830.13 +0.04% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,736 -1.24% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,126.52 +1.12% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Dunaújváros
Dunaferr
acélipar
dunai vasmű

Rendkívüli döntéseket hozott a kormány az éjjel a Dunaferről: mostantól ő irányítja a vasmű felszámolását – így mentenék meg a magyar acélipart

A Dunaferr fenntarthatatlan gazdasági és környezeti helyzete miatt állami irányítás és technológiaváltás elkerülhetetlennek tűnik. Mint kiderült: kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.
VG/MTI
2025.10.21, 06:17
Frissítve: 2025.10.21, 06:34

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztálya. Közleményükben azt írták, hogy a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolását.

Dunaujvaros,,Hungary,-,05,08,2020:,Entrance,Of,The,"dunai dunaferr Rendkívüli döntéseket hozott a kormány az éjjel a Dunaferről: mostantól ő irányítja a vasmű felszámolását – így mentenék meg a magyar acélipart
Fotó: skovalsky / Shutterstock

A döntés célja, hogy az eljárásokban állami felszámoló járhasson el, biztosítva ezzel a magyar acélipar jövőjének megőrzését és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését.

A magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos, Fenyvesi Csaba Gábor összehangolja a hazai acélipar fejlesztését szolgáló kormányzati stratégiát, továbbá az érintett felszámolási eljárásokkal kapcsolatban egyeztet az állami felszámolóval és javaslatot tesz a szükséges kormányzati döntésekre.

A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetiroda útján irányítja, munkáját 5 fős titkárság segíti. Az elmúlt hónapokban a magyar állam egyre hangsúlyosabb szerepet vállalt, többször felmerült állami vagy Mol-os tulajdonszerzés lehetősége. Az acélipari komplexum fenntarthatatlan gazdasági és környezeti helyzete miatt állami irányítás és technológiaváltás elkerülhetetlennek tűnik.

A dolgozók helyzete továbbra is kritikus: a tömeges elbocsátások már megtörténtek, a felszámolás alatt lévő cégek dolgozói közül sokan hivatalos megszüntetési értesítést kaptak. Az állam támogatási programokat indított, hogy a kirúgott dolgozók akár vállalkozóvá válhassanak, külön figyelmet fordítva a 60 év felettiekre is.

Korábban eredménytelenségre hivatkozva a kijelölt felszámoló leállította a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását. A lépés azt jelenti, hogy nincs olyan befektető, aki a cég tevékenységét átvenné, így a vasmű jövője továbbra is bizonytalan.

Óriási fordulat készül Dunaújvárosban: meglehet a Dunaferr megmentője, most dől el minden – bomba meglepetés, ki veheti meg

A felszámoló leállította a Duna Furnace Kft. értékesítési eljárását, amivel új fejezethez érkezett a dunaújvárosi vaskohászat évek óta tartó válsága. A Dunaferrtől elküldött több ezer ember sorsa a tét, de most feltűnhetett a megmentő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu