Rendkívüli döntéseket hozott a kormány az éjjel a Dunaferről: mostantól ő irányítja a vasmű felszámolását – így mentenék meg a magyar acélipart

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtóosztálya. Közleményükben azt írták, hogy a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolását.

Fotó: skovalsky / Shutterstock

A döntés célja, hogy az eljárásokban állami felszámoló járhasson el, biztosítva ezzel a magyar acélipar jövőjének megőrzését és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését.

A magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos, Fenyvesi Csaba Gábor összehangolja a hazai acélipar fejlesztését szolgáló kormányzati stratégiát, továbbá az érintett felszámolási eljárásokkal kapcsolatban egyeztet az állami felszámolóval és javaslatot tesz a szükséges kormányzati döntésekre.

A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetiroda útján irányítja, munkáját 5 fős titkárság segíti. Az elmúlt hónapokban a magyar állam egyre hangsúlyosabb szerepet vállalt, többször felmerült állami vagy Mol-os tulajdonszerzés lehetősége. Az acélipari komplexum fenntarthatatlan gazdasági és környezeti helyzete miatt állami irányítás és technológiaváltás elkerülhetetlennek tűnik.

A dolgozók helyzete továbbra is kritikus: a tömeges elbocsátások már megtörténtek, a felszámolás alatt lévő cégek dolgozói közül sokan hivatalos megszüntetési értesítést kaptak. Az állam támogatási programokat indított, hogy a kirúgott dolgozók akár vállalkozóvá válhassanak, külön figyelmet fordítva a 60 év felettiekre is.

Korábban eredménytelenségre hivatkozva a kijelölt felszámoló leállította a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. értékesítési eljárását. A lépés azt jelenti, hogy nincs olyan befektető, aki a cég tevékenységét átvenné, így a vasmű jövője továbbra is bizonytalan.